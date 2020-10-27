Softprom сообщает о доступности SaaS решения для аварийного восстановления VMware Cloud DR

27 октября 2020 г., 12:15

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Компания Softprom, дистрибьютор VMware, сообщает о доступности решения для аварийного восстановления по требованию VMware Cloud Disaster Recovery (VMware Cloud DR), предлагаемого по модели SaaS. Благодаря ему ИТ-специалисты и службы по обеспечению непрерывности бизнеса смогут возобновить критически важные бизнес-операции в облаке (VMware Cloud on AWS) после сбоя в локальной среде.

Ранее в этом году VMware объявила о приобретении Datrium, расширив возможности решения для аварийного восстановления VMware Site Recovery как услугу (DRaaS), которое теперь предлагается вместе с оптимизированным по стоимости решением DRaaS от Datrium. Это приобретение позволило VMware значительно продвинутся в возможности помощи клиентам в создании гибридных облаков. Сервис сочетает в себе устойчивую инфраструктуру и работу VMware Cloud с Datrium DRaaS, снижая стоимость и уменьшая сложность процесса обеспечения непрерывности бизнеса.

VMware Cloud DR расширяет возможности существующих решений VMware Disaster Recovery на основе платформы VMware Cloud on AWS и использует имеющиеся локальные возможности VMware vSphere. VMware разделила это решение на облачные сервисы и локальные компоненты. Облачные сервисы включают два новых компонента: SaaS Orchestrator и Scale-out Cloud File System. Локальный компонент получил название DRaaS Connector.

SaaS Orchestrator предлагает централизованную панель управления для подключения локальных защищённых сайтов к облачным ресурсам аварийного восстановления, управляет запланированными операциями групп защиты, обеспечивающими безопасность данных в облачном хранилище, и организует планы аварийного восстановления для тестирования или фактического аварийного переключения. Консоль управления на основе SaaS упростит операции по обслуживанию аварийного восстановления, устраняя нагрузку, связанную с управлением программным обеспечением аварийного восстановления.

Scale-out Cloud File System (масштабируемая облачная файловая система) предоставляет облачное хранилище данных файловой системы для хранения нескольких копий защищённых виртуальных машин. Это позволяет обеспечить быстрое восстановление после подключения Live Mount к SDDC, когда это необходимо для аварийного восстановления. Возможность включения виртуальных машин через подключенный том NFS в реальном времени к хостам ESX в VMware Cloud on AWS обеспечивает ещё более быстрое восстановление.

DRaaS Connector поддерживает развертывание OVA и предоставляет базовые механизмы моментальных снимков для vSphere и отслеживания изменений для переноса локальных данных виртуальных машин в систему Scale-out Cloud File System для последующего аварийного восстановления.

На панели мониторинга VMware Cloud DR представлены общие сведения о системах и простые точки навигации для защиты локальных сайтов (Protected Sites), с политиками защиты групп (Protection Groups) и планами аварийного восстановления (DR Plans) для автоматизации задач восстановления.

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