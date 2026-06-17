Snap випускає автономні AR-окуляри Specs та кидає виклик Apple та Meta

17 июня 2026 г., 12:25

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Компанія Snap анонсувала свої перші повноцінні окуляри доповненої реальності, орієнтовані на широку публіку.

Новий пристрій отримав назву Specs і коштуватиме 2 195 доларів із обов'язковим поверненевим депозитом у розмірі 200 доларів для оформлення попереднього замовлення.

Як повідомляє CNBC, запуск цього преміального продукту є стратегічною ставкою співзасновника та головного виконавчого директора Snap Евана Шпігеля (Evan Spiegel) на перехід до постсмартфонної ери. Окуляри функціонують як повністю автономний просторовий комп'ютер, що накладає цифрові візуальні елементи та графіку безпосередньо на поле зору користувача через прозорі лінзи без використання з'єднувальних дротів, зовнішніх обчислювальних блоків чи обов'язкової прив'язки до смартфона.

Для розробки та просування пристрою компанія Snap на початку року створила спеціалізовану дочірню структуру Specs Inc.

Нова модель кардинально відрізняється від перших базових окулярів Spectacles із камерою, які дебютували у 2016 році за ціною 130 доларів і не здобули комерційного успіху. Specs виготовлені зі спеціального швейцарського полімеру TR90 і випускаються у двох розмірах: рамка 47 мм важить 132 грами, а 52 мм - 136 грамів. Окуляри оснащені рідкокристалічним дисплеєм на кремнії (LCoS) із кутом огляду 51 градус, що здатний відображати 16 мільйонів кольорів і створює візуальний ефект роботи за 24-дюймовим монітором або перегляду 115-inch екрана домашнього кінотеатру.

Окуляри працюють на базі двох процесорів Qualcomm Snapdragon. Один відповідає за загальну систему та роботу програмних AR-ефектів Lenses, інший — за комп'ютерне зор і відстеження рухів рук), забезпечуючи мінімальну затримку сигналу у 7 мілісекунд. Лінзи мають функцію електрохромного затемнення, змінюючи прозорість за 10 секунд залежно від освітлення. Вбудована батарея підтримує до 4 годин автономної роботи у змішаному режимі, а зарядний кейс забезпечує додаткові чотири цикли заряджання, збільшуючи загальний час роботи до 20 годин.

У програмне забезпечення інтегровано попередні версії AI-інструментів штучного інтелекту, зокрема Claude Code від Anthropic, Codex від OpenAI. А також кодувальні рішення Cursor, що дозволить розробникам створювати автономних AI-агентів безпосередньо всередині операційної системи Snap OS. До кінця року компанія також планує випустити інструменти батьківського контролю для безпечного використання пристрою підлітками.

За словами менеджера з досліджень аналітичної компанії IDC Джитеша Убрані (Jitesh Ubrani), висока ціна пристрою може стати бар'єром для традиційно молодої аудиторії продуктів Snap.

Початок продажу Specs запланований на осінь 2026 року в США, Великій Британії та Франції.

Випуск автономних AR-окулярів Specs за 2 тис доларів є найбільш амбітним і водночас ризикованим кроком у розворотній стратегії Snap, яка намагається вирватися з пастки класичного бізнесу соціальних медіа. Еван Шпігель робить пряму ставку на довгостроковий технологічний зсув - втому споживачів від традиційних екранів смартфонів та фізичного дискомфорту від постійного фокуса на маленьких дисплеях. Створення Specs Inc як окремої юридичної особи підкреслює прагнення керівництва дистанціювати дорогі апаратні розробки від нестабільних фінансових звітів материнської компанії, яка залишається збитковою з моменту виходу на IPO, і відкрити шлях для прямих зовнішніх інвестицій у залізо.

Головна перевага Specs полягає в їхній інженерній бездротовій архітектурі. На відміну від громіздких та дорогих гарнітур змішаної реальності, як-от Apple Vision Pro за 3 500 доларів, які не стали масовими через вагу та зовнішні батареї, або аудіоокулярів від Google та Meta, які Шпігель відверто критикує за обмеженість функцій, Snap створив повноцінний автономний просторовий комп'ютер у формфакторі звичайних масивних окулярів. Зниження ваги пристрою до 132 грамів та інтеграція двох чіпів Snapdragon забезпечують комфортне тривале носіння за збереження високої продуктивності відстеження жестів.

Проте комерційний успіх Specs наразі перебуває під великим питанням через цінову політику та поточну макроекономічну ситуацію у 2026 році. Ціна у понад 2 тис дол. вступає у пряме протиріччя з ядром користувацької бази застосунку Snapchat, що традиційно складається з підлітків та молоді, які не мають високої купівельної спроможності. Брак власного капіталу порівняно з такими гігантами, як Meta, що фінансує Reality Labs за рахунок надприбутків від реклами, змушує Snap орієнтуватися насамперед на професійних розробників та ентузіастів (early adopters). Інтеграція AI-асистентів від Anthropic та OpenAI є спробою довести практичну цінність окулярів не лише як розважального гаджета, а й як мобільного робочого простору, проте компанії доведеться докласти значних зусиль для створення критичної маси корисного софту, здатної виправдати таку високу вартість для пересічного покупця.

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