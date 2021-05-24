В 2021 г. расходы на информационную безопасность и управление рисками превысят 150 млрд долл.

24 мая 2021 г., 10:25

Глобальные расходы на информационную безопасность, а также технологии и услуги по управлению рисками по итогам нынешнего года увеличатся на 12,4%, до 150,4 млрд долл., — информирует Gartner. Для сравнения, рост расходов в 2020 г. составил 6,4%.

Высокую динамику роста расходов аналитики связывают, преимущественно, с активным развитием технологий удаленной работы и облачной безопасности. Организации испытывают высокую потребность в средствах, обеспечивающих безопасность при взаимодействии сотрудников с публичными облаками и различными решениями категории SaaS. Помимо этого растет интерес к решениям, связанным автоматизацией процессов, дальнейшей адаптацией технологий машинного обучения и AI-безопасности.

Крупнейшей категорией рассматриваемого рынка будут услуги, объединяющие консалтинг, поддержку аппаратного обеспечения, аутсорсинговые сервисы — в 2021 г. на эти цели совокупно будет потрачено почти 72,5 млрд долл.

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