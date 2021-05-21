Разработчики популярных приложений могли раскрыть персональные данные более 100 млн пользователей

21 мая 2021 г., 18:08

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Команда исследователей Check Point Research, подразделения Check Point Software Technologies, обнаружила, что разработчики мобильных приложений раскрыли персональные данные более 100 миллионов пользователей. Изучив 23 Android-приложения, специалисты CPR выяснили, что множество разработчиков неправильно используют сторонние облачные сервисы, такие как базы данных, диспетчеры уведомлений и облачные хранилища, что приводит к утечкам не только их данных, но и персональной информации пользователей, включая адрес электронной почты, историю переписки в мессенджерах, местоположение, а также фотографии и пароли.



В базе данных информация не хранятся статично, как на диске, а постоянно обновляется. Разработчики приложений используют их для хранения данных в облаке. Исследователям Check Point Research удалось получить доступ к персональной информации из баз данных для 13 приложений на Android. Эти приложения пользователи скачали от 10 000 до 10 миллионов раз. Если эти данные попадут в руки злоумышленников, они смогут их украсть, использовать в мошеннических целях, а также попытаться использовать совпадающие логины и пароли на других сервисах.



Исследователи CPR приводят пример трех приложений из Google Play Store, в которых была найдена уязвимость в конфигурации баз данных реального времени:



Уведомления необходимы разработчикам для взаимодействия с пользователями. Большинству служб push-уведомлений требуется ключ для распознавания личности отправителя запроса. Исследователи CPR обнаружили, что эти ключи встроены в сами приложения. Поскольку данные в диспетчерах push-уведомлений не всегда конфиденциальны, возможности отправлять уведомления от имени разработчика более чем достаточно, чтобы привлечь мошенников.



Облачное хранилище в мобильных приложениях — это удобное решение для доступа к файлам как для разработчика, так и для установленного приложения. Исследователи CPR обнаружили в Google Play приложения с открытыми ключами облачного хранилища. Ниже приведены два примера от экспертов Check Point Research:



Многие разработчики приложений знают, что хранить ключи облачных сервисов в своих приложениях — плохая идея. Проанализировав десятки примеров, исследователи CPR обнаружили несколько случаев, когда разработчики пытались скрыть проблему с помощью решения, которое не устраняло уязвимость.



«Большинство приложений, которые мы изучили, до сих пор не устранили эти уязвимости. Неправильное хранение пользовательских данных, особенно, если злоумышленники смогут получить к ним доступ, — это очень серьезная проблема. В конечном итоге пользователи таких приложений рискуют стать жертвами различных атак: от мошенничества и фишинга до кражи персональной информации и взлома аккаунтов на других сервисах. В ходе нашего исследования мы получили неутешительные результаты: разработчики подвергают риску не только свои данные, но и данные пользователей, — заявил Авиран Хазум, руководитель группы исследователей мобильных угроз Check Point Software. — Из-за того, что разработчики зачастую неправильно интегрируют и настраивают сторонние облачные сервисы, в открытом доступе оказались данные десятков миллионов пользователей. Мы надеемся, что наше исследование убедит сообщество разработчиков в необходимости уделять особое внимание подключению сторонних облачных сервисов. Мы рекомендуем разработчикам проверить свои приложения на выявленные нами уязвимости и предпринять необходимые меры по их устранению».



Специалисты Check Point Research сообщили о найденных уязвимостях Google и разработчикам. Впоследствии разработчики одного из приложений изменили его конфигурацию.



Для защиты от уязвимостей, описанных в этом исследовании, эксперты Check Point Research советуют установить эффективное решение защиты от мобильных угроз, способное обнаруживать различные векторы атак и реагировать на них.

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