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Seeds of Bravery профінансує 200 Deep Tech-стартапів на 12 мільйонів євро.

26 декабря 2023 г., 9:35

Українські стартапи вже можуть подавати заявки на проєкт Seeds of Bravery, який фінансує Європейська комісія.

У межах проєкту профінансують близько 200 Deep Tech-стартапів на 12 мільйонів євро.

Уже зараз стартує приймання заявок на грант до 10 тисяч євро. На них можна буде покращити бізнес-модель, бізнес-план або розробити стратегію зростання.

Ще частина коштів піде на навчання підприємців, просування проєктів та їх вихід на міжнародні ринки. Що важливо, щонайменше 20% стартапів та інноваційних підприємств мають бути засновані або очолювані жінками.

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