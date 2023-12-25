Bosch, Infineon, Nordic, NXP та Qualcomm запускають компанію Quintauris для розвитку екосистеми RISC-V

25 декабря 2023 г., 17:15

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Компанії Robert Bosch GmbH, Infineon Technologies AG, Nordic Semiconductor ASA, NXP Semiconductors та Qualcomm Technologies офіційно заснували компанію Quintauris GmbH.

Як зазначається, нова компанія зі штаб-квартирою в Мюнхені має на меті сприяти впровадженню RISC-V у всьому світі, забезпечуючи розробку апаратного забезпечення наступного покоління.

Про створення Quintauris було офіційно оголошено в серпні, з метою стати єдиним джерелом для створення сумісних продуктів на базі RISC-V. Проект має на меті надавати референсні архітектури та допомагати у створенні рішень для широкого використання в різних галузях промисловості. Початкова сфера застосування буде зосереджена на автомобільній промисловості, але з часом вона розшириться на мобільні пристрої та IoT.

Генеральним директором Quintauris був призначений Олександр Кочер (Alexander Kocher), який раніше обіймав посаду президента та СЕО Elektrobit, глобального постачальника вбудованих і підключених програмних продуктів для автомобільної промисловості. До приходу в Elektrobit у 2011 році Кочер був віце-президентом та генеральним директором автомобільного підрозділу компанії Wind River. До цього працював на керуючих постах у Continental, Siemens та Infineon.

«Це дуже цікава можливість для Quintauris і для галузей, в яких ми будемо працювати, - зазначив Олександр Кочер, генеральний директор Quintauris. - Ми привнесемо інновації та масштабованість, що змінюють правила гри, в наступне покоління розробки апаратного забезпечення, з акцентом на об’єднанні кращих елементів RISC-V в уніфіковану комерційну пропозицію. Нам пощастило, що нас підтримують деякі з найвідоміших гравців напівпровідникової індустрії, що свідчить про наше прагнення зробити Quintauris довгостроковою та стабільною пропозицією. Ми абсолютно віримо в силу співпраці зі спільнотою RISC-V, і оскільки ми продовжуємо масштабувати нашу компанію, ми з нетерпінням чекаємо на взаємодію з екосистемою, щоб прискорити розробку та підвищити стійкість ширшої напівпровідникової екосистеми».

Всі необхідні регуляторні дозволи вже отримані, і Quintauris була офіційно створена в п’ятницю 22 грудня 2023 року.

Нагадаємо, RISC-V - це архітектура мікросхем з відкритим вихідним кодом, заснована на принципах RISC, спочатку розроблена дослідниками Каліфорнійського університету в Берклі в 2010 році.

https://riscv.org/about/.

www.quintauris.eu

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