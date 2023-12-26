Виторг на ринку систем зберігання даних у ІІІ кв. знизився на 19%

26 декабря 2023 г., 11:45

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Omdia повідомляє, що доходи глобального ринка систем зберігання даних для ЦОД в третьому кварталі 2023 року знизилися на 19% в річному обчисленні до 13,3 млрд дол., але зросли на 5% у квартальному обчисленні. Очікується, що в наступному році показники продовжать зростати.



Попри те, що Omdia повідомила про покращення результатів у третьому кварталі порівняно з попереднім кварталом, реальні показники цього кварталу вказують на те, що результати 2023 року не наблизяться до минулорічних рівнів. За підсумками минулого кварталу доходи від традиційних корпоративних систем зберігання даних знизилися на 13%, а показники постачальників хмарних сервісів (cloud SP) знизилися приблизно на 26% за аналогічний період минулого року.



Залишається загадкою, чому поставки систем зберігання даних так довго залишалися в спаді. Хоча це можна пояснити економічною невизначеністю і пов'язаними з нею проблемами бюджетних обмежень, що мали місце на початку року, багато з них вже позаду, особливо на ринках Північної Америки. Крім того, існувало багато накопичених складських потужностей, які потрібно було спалити, але і це, схоже, вичерпало себе. Схоже, що основною причиною постійного скорочення обсягів зберігання даних є те, що ринки хмарних сервісів досягли стадії зрілості, коли їх операторам потрібно більше контролювати свої витрати. Також спостерігається ейфорійний зсув витрат хмарних провайдерів в бік інвестицій в графічні процесори на шкоду витратам на системи зберігання даних.



Великі інвестиції в штучний інтелект, хоча в довгостроковій перспективі і є корисними для систем зберігання даних, зараз, схоже, призвели до того, що ринок заплутався в тому, в які типи систем зберігання даних інвестувати. Жорсткі диски були основою для зберігання петабайт даних, зібраних для аналітики в озерах даних. Але зі значним падінням цін на SSD, твердотільні накопичувачі великої ємності починають виглядати цікавою альтернативою. За оцінками Omdia, у 2023 році середні ціни продажу твердотільних накопичувачів у США знизяться на 33%. Слід визнати, що глобальний економічний ландшафт все ще відіграє певну роль у негативному впливі на інвестиції бізнесу в СЗД. І це тому, що поточні глобальні економічні виклики сприяють обережному підходу до інвестицій у СЗД, якого багато хто все ще дотримується.



Дохід категорії повністю флеш-масивів знизився на 2,8% у ІІІ кв., що пов'язано зі значним падінням середньозваженої ціни на масиви, оскільки поставки одиничних одиниць зросли.



Виторг в усіх регіонах знизився у річному вимірі: у Північній Америці на 26%, у регіоні EMEA - на 19%, а в Азії та Океанії - на 8% у третьому кварталі. Причому падіння ринку хмарних технологій особливо сильно вдарило по північноамериканському ринку СЗД.



Група ODM-виробників, які працюють безпосередньо з покупцями хмарної інфраструктури для забезпечення зберігання даних у white box, скоротила свою частку на 8,3 відсоткових пункти до 32,2%.



Dell EMC, найбільший вендор на ринку систем зберігання даних з 20% загального доходу, відіграв понад 1,2 пункти в порівнянні з аналогічним кварталом минулого року.



Huawei посіла третє місце за доходами, навіть попри складні економічні умови в Китаї. Її частка склала 7,9%, і вона стала одним з лідерів ринку, показавши зростання на 8,8% в річному обчисленні.



Lenovo знову показала хороші результати, збільшивши дохід у ІІІ кв. на 57% порівняно з аналогічним періодом минулого року.



Hitachi також покращила свої показники, збільшивши виторг на 7,8% у ІІІ кв. після того, як переробила свої пропозиції, щоб більше наблизитися до середнього сегменту ринку систем зберігання даних.



Omdia очікує, що перспективи поставок систем зберігання даних до 2024 року покращаться, оскільки системи зберігання даних є основою управління даними, а реінвестиції в них можуть бути скорочені лише протягом тривалого часу. Прогнозується, що цифрова трансформація та розвиток АІ повернуть закупівлі систем зберігання даних на підйом на багато років вперед. Попри те, що темпи зростання хмарних обчислень сповільнилися, важливо розуміти, що зростання хмарних сервісів, як і раніше, очікується на рівні 10% протягом 5 років. Таким чином, зростання хмарних обчислень і надалі зумовлюватиме потребу в додаткових сховищах, що виходитиме за рамки ринку модернізації або заміни сховищ. Зараз, коли ми наближаємося до кінця нещодавнього спаду, екосистема інновацій та адаптації систем зберігання даних залишається дуже сильною. Це є гарною ознакою для ринків систем зберігання даних у майбутньому, оскільки постачальники зараз досліджують нові напрямки, щоб відновити інтерес і зупинити поточний спад ринку. Серед них - рішення для управління неструктурованими даними, вдосконалені засоби кібербезпеки та високопродуктивні масштабовані файлові системи.

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