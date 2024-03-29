 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

SAP і NVIDIA впроваджуватимуть генеративний штучний інтелект в бізнес-застосунки

29 марта 2024 г., 15:35
0 
 

SAP і NVIDIA оголосили про партнерство з метою створювати та надавати нові перспективи ШІ для бізнесу від SAP – Business AI, зокрема й більші його можливості в Joule copilot та в усьому портфоліо хмарних рішень і застосунків SAP. Все це ґрунтуватиметься на SAP Generative AI Hub, що забезпечує доступ до широкого спектра великих мовних моделей (LLM) та допомагає експертам ефективно підбирати правильну технологію для конкретної бізнес-проблеми. SAP і NVIDIA планують, що нові інтегровані можливості стануть доступними до кінця 2024 року.

Це партнерство є частиною поточного проєкту SAP із впровадження генеративного ШІ безпосередньо в самі застосунки, що має на меті допомогти клієнтам послуговуватися його потужністю в масштабах своїх організацій. SAP використовуватиме сервіс Generative AI від NVIDIA, щоб адаптувати великі мовні моделі до специфічних для домену сценаріїв і розвивати програми за допомогою нових мікросервісів NVIDIA NIM.

SAP і NVIDIA планують співпрацювати для інтеграції генеративного ШІ з хмарними рішеннями SAP, зокрема з останньою версією SAP Datasphere, SAP Business Technology Platform (SAP BTP) і RISE with SAP.

Також SAP планує створити додаткові генеративні можливості ШІ в межах SAP BTP за допомогою сервісу NVIDIA AI Foundry, який охоплює суперкомп’ютери AI NVIDIA DGX Cloud, програмне забезпечення NVIDIA AI Enterprise і моделі NVIDIA AI Foundation. Ці нові можливості повинні стати оновою розробки та розгортання генеративного ШІ для клієнтів SAP і мають бути доступні в Generative AI Hub у SAP AI Core та SAP Datasphere.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  