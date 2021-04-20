SAP анонсировала результаты первого квартала, повысив прогноз на год

20 апреля 2021 г., 14:05

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Компания SAP представила предварительные финансовые результаты первого квартала 2021 года, завершившегося 31 марта 2021 года.



Общая выручка за квартал составила 6,35 млрд евро , что на 3% меньше, чем год назад, но немного выше консенсус-прогноза аналитиков в 6,3 млрд евро.



SAP заявила, что прибыль составила 88 евроцентов на акцию, что на 29% больше, чем год назад, и намного выше консенсус-прогноза в 49 центов на акцию, согласно FactSet.



Как отмечается, несмотря на серьезное влияние карантинных ограничений на бизнес Concur, рост облачной выручки составил 13%, доходы от облачных решений SaaS/PaaS выросли на 24% (в постоянной валюте).



«Мы видим, что весь портфель решений активно развивается, особенно хочу отметить новое предложение «RISE with SAP», которое очень быстро превратилось в катализатор трансформации бизнеса клиентов. Наша экосистема, насчитывающая более 22 000 партнеров, а также мощный набор инновационных возможностей станут основой для стратегии на этот год, главная цель которой – стабильный рост в облачном бизнесе», – Кристиан Кляйн, генеральный директор SAP SE



«Первый квартал 2021 года стал уникальным во многих отношениях. У нас был самый высокий за последние пять лет прирост облачных заказов, а также самое значительное за 10 лет увеличение операционной прибыли и маржи. В среднесрочной перспективе быстрый рост облачного бизнеса позволит нам cущественно повысить устойчивость компании и предсказуемость доходов», – Лука Мучич, финансовый директор SAP SE



Компания повысила прогноз на 2021 год. Облачный доход - 23,4-23,8 млрд с ростом от 1% до 2% — в постоянных валютах. Операционная прибыль ожидается на уровне 7,8–8,2 млрд евро, предполагается снижение от 1% до 6%. Доля предсказуемых доходов достигнет 75% (2020: 72%)

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