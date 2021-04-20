Fly Technology представила в Украине стедикамы ZHIYUN

20 апреля 2021 г., 14:45

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Компания Fly Technology объявила о начале сотрудничества с производителем стедикамов ZHIYUN. Это позволит официально поставлять на наш рынок эти решения, которые получат гарантийную и сервисную поддержку.

Линейка стедикамов для мобильных телефонов, с поддержкой устройств весом до 235 грамм включает три моделями:

ZHIYUN SMOOTH XS, который представлен в пяти ярких цветах;

ZHIYUN SMOOTH X, весом 246 грамм;

ZHIYUN SMOOTH 4, который способен обеспечить до 12:00 стабилизированной съемки и оптимизирован под запросы мобильных видео-операторов.

Имеется и универсальная модель ZHIYUN CRANE M2, которая способна одинаково хорошо работать как с легкими смартфонами весом от 130 грамм, так и с легкими фото/видео камерами массой до 720 грамм. Поэтому CRANE M2 вполне способен заменить собой целый парк различных стабилизаторов.

Решения ZHIYUN нацеливаются и на профессионалов. На нашем рынке будут доступны:

ZHIYUN WEEBILL S — один из самых компактных стабилизаторов для больших камер. При небольших размерах он предлагает весь набор нужных профессионалам функций: долгую работу на одном заряде, широкую совместимость с дополнительным оборудованием и максимальную универсальность.

ZHIYUN CRANE 2S ориентирован на фильммейкеров, поскольку способен обеспечить до 12 часов непрерывной работы и поддерживает большой перечень популярных камер. Дополнительными преимуществами этого стедикама является универсальная система быстрого крепления камеры, и встроенная поддержка системы беспроводной передачи изображения.

ZHIYUN CRANE 3S готов работать с техникой весом от 600 грамм до 6,5 кг до 12 часов без перерывов (а с сетевым блоком питания и 24/7). Модульная конструкция этого стедикама и максимальная совместимость с индустриальными стандартами позволяет адаптировать его под размеры различной техники и текущие съемочные потребности.

Новинки уже можно приобрести у эксклюзивного дистрибьютора — компании Fly Technology или в национальных торговых сетях по следующим розничным ценам:

• ZHIYUN SMOOTH XS — 2 380 грн;

• ZHIYUN SMOOTH X — 2 040 грн;

• ZHIYUN SMOOTH 4 — 3 370 грн;

• ZHIYUN CRANE M2 — 6 770 грн;

• ZHIYUN WEEBILL S — 11 530 грн;

• ZHIYUN CRANE 2S — 21 390 грн;

• ZHIYUN CRANE 3S — 26 150 грн.

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