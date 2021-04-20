Рост глобальных расходов на блокчейн в 2021 превысит 50%

20 апреля 2021 г., 13:35

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В нынешнем году на решения, связанные с технологиями блокчейна, глобально будет потрачено не менее 6,6 млрд долл., — сообщает IDC. Если прогноз подтвердится, то рынок увеличится к предыдущему году более чем на 50%. В ближайшем будущем тенденция к высокому росту сохранится — за период с 2020 по 2024 г. среднегодовые темпы роста составят 48%.

Представители различных рынков продолжают наращивать свои инвестиции в блокчейн с целью более эффективного, отказоустойчивого и прозрачного развития цепочек поставок, более быстрого и качественного оказания медицинских услуг, продвижения финансовых продуктов.

Одним из ключевых вариантов использования блокчейна в 2021 г. будут оставаться трансграничные платежи и расчёты. Не менее важным будут решения, связанные с определением проверки происхождения продукта, его подлинности при перемещении его по цепочке формирования ценности.

Банки обеспечат почти треть всех расходов на блокчейн в 2021 г. На технологическое и дискретное производство в сумме придется не менее 20% глобальных инвестиций. Лучший рост увеличения расходов покажут профессиональные услуги (CAGR 56,0%), расходы местных, центральных органов власти (CAGR 53,0%), здравоохранение (CAGR 52,7%).

В технологическом рассмотрении на ИТ-услуги и бизнес-услуги придется две трети общих расходов.

США в 2021 г. останутся крупнейшим рынком — здесь на связанные с блокчейном решения будет потрачено около 2,6 млрд долл. Следом разместятся Западная Европа (1,6 млрд долл.) и Китай (777 млн долл.). Один из лучших среднегодовых показателей роста (CAGR 50,0%) покажет Центральная и Восточной Европа.

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