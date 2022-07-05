Samsung чекає найкращий квартальний прибуток з 2018 року

5 июля 2022 г., 16:45

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Як повідомляє Reuters, Samsung Electronics, ймовірно, отримає найкращий прибуток з 2018 року за минулий квартал зі зростанням на 15% у річному обчисленні.



Вcе це через тривалий попит на її чіпи пам’яті для серверів, що компенсує зниження продажів цієї продукції виробникам смартфонів, які постраждали від інфляції.



За даними Refinitiv SmartEstimate від 24 аналітиків, операційний прибуток найбільшого у світі виробника смартфонів і мікросхем пам’яті, ймовірно, виросте до 14,46 трильйона вон (11,2 мільярда доларів) за квартал з 12,57 трильйона вон роком раніше.



Доходи Samsung від напівпровідників, як очікується, зростуть на 49% до 10,3 трлн вон, як показує середнє значення семи оцінок. На бізнес чіпів припадає близько половини прибутку південнокорейського технологічного гіганта.



Щодо загального прогнозу глобального попиту на мікросхеми пам’яті Пак Сон Сун (Park Sung-soon), аналітик CAPE Investment & Securities, зазначив, що американські центри обробки даних, такіх компаній, як Amazon, Microsoft, Alphabet’s Google і Meta продовжуватимуть купувати компоненти, щоб розширювати сервіси та задовольняти зростаючий попит на хмарні послуги".



Запаси мікросхем у цих компаній невисокі у порівнянні з рівнем 2018 року, додав Пак.



TrendForce повідомила днями, що ціни на мікросхеми DRAM, які використовуються в технологічних пристроях і серверах, минулого місяця впали приблизно на 12% у порівнянні з роком раніше, що свідчить про меншу маржу для виробників мікросхем у наступних кварталах.



Очікується, що прибуток мобільного бізнесу Samsung знизиться приблизно на 17% до 2,7 трлн вон порівняно з роком раніше. Аналітики кажуть, що поставки смартфонів компанії впадуть до 61-68 мільйонів одиниць у другому кварталі з 74 мільйонів у І кв.



Згідно з даними Gartner, загальногалузеві поставки смартфонів до Китаю – найбільшого у світі ринку смартфонів – цього року скоротяться на 18%.

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