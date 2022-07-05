Протягом доби знешкоджено 774 вибухонебезпечних предмети

5 июля 2022 г., 15:45

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися до виконання завдань 130 разів.



Виявлено, вилучено і знешкоджено 774 вибухонебезпечних предмети, обстежено територію площею 189 гектарів.



Найчастіше протягом повномасштабного вторгнення піротехнічні підрозділи працювали:



в Харківській області 5 тис. 904 рази,

Київщині – 3 тис. 804

Чернігівщині – 2 тис. 421,

Миколаївщині – 1 тис. 421,

Черкащині – 839,

Сумщині – 765.



Всього за цей час на території України знешкоджено 153 тис. 134 вибухонебезпечних предмети та 602 кг вибухової речовини, у тому числі 1 тис. 998 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 63 тис. 550 гектарів.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру