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Протягом доби знешкоджено 774 вибухонебезпечних предмети

5 июля 2022 г., 15:45

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися до виконання завдань 130 разів.

Виявлено, вилучено і знешкоджено 774 вибухонебезпечних предмети, обстежено територію площею 189 гектарів.

Найчастіше протягом повномасштабного вторгнення піротехнічні підрозділи працювали:

    в Харківській області 5 тис. 904 рази,
    Київщині – 3 тис. 804
    Чернігівщині – 2 тис. 421,
    Миколаївщині – 1 тис. 421,
    Черкащині – 839,
    Сумщині – 765.

Всього за цей час на території України знешкоджено 153 тис. 134 вибухонебезпечних предмети та 602 кг вибухової речовини, у тому числі 1 тис. 998 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 63 тис. 550 гектарів.

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