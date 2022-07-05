Протягом доби знешкоджено 774 вибухонебезпечних предмети

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися до виконання завдань 130 разів.
Виявлено, вилучено і знешкоджено 774 вибухонебезпечних предмети, обстежено територію площею 189 гектарів.
Найчастіше протягом повномасштабного вторгнення піротехнічні підрозділи працювали:
в Харківській області 5 тис. 904 рази,
Київщині – 3 тис. 804
Чернігівщині – 2 тис. 421,
Миколаївщині – 1 тис. 421,
Черкащині – 839,
Сумщині – 765.
Всього за цей час на території України знешкоджено 153 тис. 134 вибухонебезпечних предмети та 602 кг вибухової речовини, у тому числі 1 тис. 998 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 63 тис. 550 гектарів.
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