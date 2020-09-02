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Рынок персональных компьютерных устройств закончит год с плюсом

2 сентября 2020 г., 13:45
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Рынок персональных компьютерных устройств закончит год с плюсом

Первая половина года запомнилась заметным восстановлением мирового рынка ПК и планшетов. В IDC уверены, что спрос зачастую опережал предложение вследствие вынужденной работы пользователей на дому и удаленного обучения, что, в свою очередь, подталкивало к приобретению новых компьютеров. Вынужденные ограничения в части свободы перемещений также позитивно сказались на росте продаж ПК и планшетов для развлекательных целей.

Аналитики уверены, что действие упомянутых факторов приведет к увеличению в 2020 г. мирового рынка персональных компьютерных устройств (традиционные ПК, планшеты, рабочие станции) на 3,3% «YoY», до 425,7 млн шт. Что интересно, будет улучшен результат весьма успешного 2019 г., на протяжении которого наблюдался массовый уход корпоративных пользователей от систем, лишившихся официальной поддержки Windows 7.

Тем не менее, уже в будущем году рынок уйдет в минус почти на 10% «YoY». Корпоративные заказчики и домашние потребители продолжат сталкиваться с экономическими проблемами, вызванными затяжной пандемией. При среднегодовом отрицательном росте в размере 2,2%, по итогам 2024 г. глобальные поставки вряд ли превысят 389,6 млн устройств.


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