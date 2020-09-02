Canon представила серию систем цифровой печати imagePRESS C10010VP

2 сентября 2020 г., 14:25

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Компания Canon представила новую серию производительных систем цифровой печати imagePRESS C10010VP с поддержкой нагрузки до 1,5 миллиона оттисков в месяц и полностью автоматизированными настройками управления цветом. Серия imagePRESS C10010VP нацелена на компании, предлагающие услуги коммерческой печати, или отделы печати на предприятиях, которые стремятся повысить продуктивность и производить разнообразную высококачественную продукцию.

В серию вошли две модели принтеров со скоростью печати до 90 стр/мин. (imagePRESS C9010VP) и 100 стр/мин. (imagePRESS C10010VP).

Высокопроизводительный цветной листовой принтер imagePRESS C10010VP выполняет автоматизированную печать по требованию при минимальном вмешательстве оператора. Серия включает такие функции, как ультразвуковое обнаружение захвата нескольких листов, активная приводка сторон и встроенный спектральный датчик (ILS) для простой предварительной настройки цветов на каждой странице.

В новинке установлено два блока закрепления собственного производства Canon, что позволяет выполнять задания, где используются носители разной плотности и текстуры. А высокопроизводительный укладчик можно загружать и разгружать прямо во время печати — для круглосуточного производства.

Благодаря возможности установить дополнительный модуль Canon POD Deck XL емкостью до 1000 листов возможна автоматическая двухсторонняя печать листов длиной до 762 мм. При потребности в более высокая производительности доступно устройство подачи BDT VX 370 с возможностью отправки на печать до 5000 длинных листов.

Поддерживается работа с синтетическими носителями для создания более прочных и водостойких печатных материалов. Аппарат способен создавать разнообразные маркетинговые материалы на листах длиной до 1300 мм. Принтер поддерживает носители плотностью от 60 до 400 г/кв. м, а также бумагу с тиснением.

В новых принтерах imagePRESS реализована технология R-VCSEL, а функции настройки цвета Multi-D.A.T. и разнообразные трафареты позволяют использовать их для качественной печати разнообразных материалов, от меню до почтовых сообщений, от книг до широкоформатных баннеров. Структура тонера CV обеспечивает высочайшую стабильность и эффективный перенос.

Дополнительное оборудование позволит создать конфигурацию в соответствии с потребностями печати. Можно выбрать решение для послепечатной обработки Canon или других производителей и подключить его с помощью технологии DFD Bridge, чтобы создавать продукцию, полностью готовую к отправке клиенту.

Марк Лон (Mark Lawn), директор по маркетингу профессиональных решений для печати, Canon Europe, сказал: «Серия imagePRESS C10010VP — новый этап эволюции цифровых цветных принтеров, который задает еще более высокие стандарты производительности, гибкости применения и качества. За последние пять лет мы установили более 15 000 принтеров imagePRESS в регионе EMEA. В их основе лежит надежная и проверенная технологическая платформа с расширенными возможностями автоматизации, которая поможет вам добиться роста производительности и прибыльности. Вы сможете раз за разом печатать любые объемы продукции благодаря надежной технологии с максимальным сроком беспрерывной работы. Помогите своим клиентам превратить сложности в выгодные возможности».

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