Рынку 3D-сканеров предсказали заметный рост

29 января 2020 г., 15:35

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Обновленный прогноз специалистов IDC говорит об отгрузке на мировой рынок по итогам 2023 г. не менее 635 млн трехмерных сканеров. Ожидаемый среднегодовой рост за период с 2019 по 2023 г. достигнет 21,2%. В денежном выражении показатель CAGR за рассматриваемый пятилетний период составит 15,8% и в последний год прогноза приведет к объему рынка в размере 3,0 млрд долл.

Одним из главных факторов для рыночного оживления называется миграция ранее свойственных профессиональному оборудованию функций в сегмент более доступных моделей. Как итог, 3D-сканеры начального уровня становятся более профессиональными, а продукты из среднего ценового диапазона (5000-50000 тыс. долл.) приближаются по возможностям сканерам промышленного уровня. Не менее важным фактором роста аналитики называют существенно облегченный процесс трехмерного сканирования, в том числе благодаря усовершенствованному ПО.

В 2019 г. две трети мировых поставок пришлось на стационарные сканеры. Среднегодовой рост этого сегмента в прогнозный период составит 26,5%. Причем, стационарные сканеры из высшего ценового диапазона обеспечили 85% объема рынка в денежном выражении.

Рост сегмента портативных моделей будет сдерживаться в конце прогнозного периода, поскольку все больше смартфонов будут обладать встроенными 3D-сканерами. Это, в свою очередь, существенно повлияет на рост в ценовом сегменте решений дешевле 5 тыс. долл.

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