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Радар на чипе видит сквозь стены

29 января 2020 г., 16:05
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Радар на чипе видит сквозь стены

Интегрировать в микросхему размером с рисовое зернышко полнофункциональный радар удалось команде инженеров Индийского научного института (IISc), возглавляемой доцентом отдела технологий электрокоммуникаций Гаурабом Банерджи (Gaurab Banerjee).

Опытное устройство изготовлено с применением технологии КМОП, оно содержит один передатчик, три приёмника и продвинутый синтезатор частот, способный генерировать сложные многочастотные сигналы CHIRP, проникающие сквозь стены.

Решить проблемы, специфические для радарной техники вообще и сквозных (through-the-wall, TWR) радаров в частности, а также уместить все эти электронные компоненты в один крошечный чип удалось благодаря использованию новых архитектурных и схемотехнических методов.  «Те же методы проектирования, которые сделали возможным появление более дешёвых и компактных смартфонов, теперь можно использовать для миниатюризации сложной электроники радиолокационной системы», – говорит Банерджи.

Небольшие размеры чипа делают возможным его массовое производством с низкой себестоимостью. Подобные недорогие радары смогут найти широкое применение в оборонном секторе, а также в здравоохранении, транспорте и архитектуре.

Команда Банерджи в настоящее время рассматривает различные возможности коммерческого внедрения созданной ими технологии.


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