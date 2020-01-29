Радар на чипе видит сквозь стены

29 января 2020 г., 16:05
Интегрировать в микросхему размером с рисовое зернышко полнофункциональный радар удалось команде инженеров Индийского научного института (IISc), возглавляемой доцентом отдела технологий электрокоммуникаций Гаурабом Банерджи (Gaurab Banerjee).
Опытное устройство изготовлено с применением технологии КМОП, оно содержит один передатчик, три приёмника и продвинутый синтезатор частот, способный генерировать сложные многочастотные сигналы CHIRP, проникающие сквозь стены.
Решить проблемы, специфические для радарной техники вообще и сквозных (through-the-wall, TWR) радаров в частности, а также уместить все эти электронные компоненты в один крошечный чип удалось благодаря использованию новых архитектурных и схемотехнических методов. «Те же методы проектирования, которые сделали возможным появление более дешёвых и компактных смартфонов, теперь можно использовать для миниатюризации сложной электроники радиолокационной системы», – говорит Банерджи.
Небольшие размеры чипа делают возможным его массовое производством с низкой себестоимостью. Подобные недорогие радары смогут найти широкое применение в оборонном секторе, а также в здравоохранении, транспорте и архитектуре.
Команда Банерджи в настоящее время рассматривает различные возможности коммерческого внедрения созданной ими технологии.
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