Новий планшет Xiaomi Pad 6 Max отримав 14-дюймовий екран

15 августа 2023 г., 15:45

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У рамках масштабної презентації Xiaomi, що відбулася 14 серпня, компанія представила новий планшет Pad 6 Max, головною особливістю якого став 14-дюймовий екран з роздільною здатністю 2880×1800 та частотою оновлення 120 Гц. Цей дисплей забезпечує максимальну яскравість 600 нит, а також підтримує технології HDR10 та Dolby Vision. Він сертифікований TÜV Rheinland із захисту очей від синього випромінювання.



Новинка базується на 8-ядерному процесорі Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 з тактовою частотою 3,2 ГГц і графікою Adreno 730. В оснащенні може бути 8/12/16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X, а вбудований накопичувач UFS 3.1 доступний у варіантах 2 ГБ чи 1 ТБ.



Блок камер включає основну з роздільною здатністю 50 Мп і датчик глибини на 2 Мп. Фронтальна камера має роздільну здатність 20 Мп.



Вбудований акумулятор потужністю 10000 мАг працює зі швидкою зарядкою 67 Вт. Він також може заряджати зовнішні пристрої через порт USB-C (3.2 Gen 1). Для повної зарядки потрібно 68 хвилин.



Серед цікавих особливостей Xiaomi Pad 6 Max можна відзначити наявність переднього ToF-датчика, який реагує на присутність користувача. А коли його немає, пристрій автоматично блокується. Аудіосистема планшета включає вісім динаміків із налаштуванням Dolby Atmos.



На презентації був представлений футляр-клавіатура з ходом клавіш 1,3 мм і з вбудованим тачпадом, який підтримує жести MIUI.



І планшет, і чохол вже доступні у продажу: модель Xiaomi Pad 6 Max можна придбати за стартовою ціною $520 (3799 юанів).

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