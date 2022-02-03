Результаты Apple за первый квартал 2022 года

3 февраля 2022 г., 18:05

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И снова с вами почти что регулярная рубрика о квартальных отчетах компании Apple. Если не хотите читать детали, то TL;DR версия такая: Apple опять заработала кучу наших с вами денег. Если интересно, то можете сами посмотреть на числа в отчетности в документе Apple.

Итак, Apple объявила финансовые показатели за первый квартал 2022 финансового года, который закончился 25 декабря 2021 г. Доход компании за квартал составил 123,9 млрд долл. – на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (114,4 млрд долл.), а прибыль достигла показателя в 34,6 млрд долл. Это рекорд дохода за всю историю компании, но самое удивительное даже не это; если бы не ограничения в цепочке поставок, то этот квартал мог быть еще больше. Финансовый директор Лука Маэстро сказал, что нехватка компонентов стоила компании около 6 млрд долл. дохода. Кажется, закон больших чисел на компанию не действует.

iPhone

Доход по смартфонам достиг 71,6 млрд долл. Еще в 2014 г. весь доход компании от всех продуктов за квартал составлял 75 млрд долл., а теперь это только iPhone. Доход по этой категории вырос на 9%, по сравнению с кварталом год назад. iPhone, который в какой-то момент скукожился до половины дохода компании, опять вырос до 58% от общей суммы.

iPad

Доход по планшетам – единственная категория, которая показала падение на 14%, до 7,2 млрд долл. Но тут все объясняется просто: еще в ноябре компания объявила, что снижает производство планшетов iPad, для того, чтобы перенаправить компоненты, по которым есть нехватка, на производство iPhone 13 и других устройств. Для половины покупателей планшетов это их первый iPad.

Mac

Продажи Маков выросли на 25%, принеся доход 10,9 млрд долл. Возможно, в какой-то мере отложенный спрос на ноутбуки с процессорами M1 Pro/M1 Max позволяет показывать такой рост – их до сих пор надо ждать несколько недель. Тим Кук отдельно отметил рекордный рост в Китае, где 60% покупателей компьютеров впервые покупают себе Мак. Китай по понятным причинам не очень сильно покупает Маки обычно, и такой рост в этом квартале может оказаться предвестником больших изменений. Большинство Маков среди продаваемых предсказуемо были с процессорами М1, что тоже совершенно неудивительно. Интересно, что еще год назад доход от продажи iPad и Маков был примерно на одном уровне, но теперь Маки сильно вырвались вперед.

Носимая и домашняя электроника

Доход по этой категории составил 14,7 млрд долл., рост на 13%. Интересно было бы увидеть разбивку между Apple Watch и персональным аудио (все модели AirPods), но эта информация, очевидно, останется тайной. Две трети покупателей Apple Watch впервые купили себе этот гаджет.

Сервисы

Сервисы продолжают ставить рекорды, и в этом квартале принесли 19,5 млрд долл., рост на 24% по сравнению с годом назад. При этом сервисы показывают рост от квартала к кварталу уже шесть периодов подряд. Количество подписок, на которые подписаны пользователи Apple, достигло 795 млн человек. Очень интересно будет посмотреть, как изменятся эти показатели, если (или когда) законодатели доберутся до обязательных покупок через App Store и таки заставят Apple предоставить разработчикам возможности альтернативных платежей. Пока что Apple как в популярной игре затыкает дыры по мере их возникновения, яростно сопротивляясь в каждом конкретном случае, но так долго продолжаться не может.

Другие интересные моменты:

Один из немногих географических рынков, где продажи немного просели – Япония.

Shopify (большая американская компания) переводит всех сотрудников на Маки с М1-процессором.

Чистые запасы наличных средств составляют 80 млрд долл. (203 млрд долл. запасов, и 123 млрд долл. задолженности).

Количество активных устройств Apple достигло 1,8 млрд единиц. С учетом большого количества новых покупателей, есть вероятность, что к концу 2022 г. этот показатель достигнет 2 млрд единиц.

Прибыльность компании в этом квартале составила 43,8% (38,4% по устройствам, 72,4% по сервисам).

Тим Кук положительно отзывается о концепции метавселенной, называя её «очень интересной».

Конкретных прогноз на следующий квартал Apple предпочла не давать, ограничившись лишь тем, что компания предвидит рост по сравнению с прошлым годом, и, возможно, рекорд для этого квартала. Все это с учетом, что ситуация с Covid не станет хуже, конечно же. Ну что ж, будем надеяться, что не станет – хотя бы просто потому, что сколько уже можно.

Результаты Apple за первый квартал 2022 года

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