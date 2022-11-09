«Укртелеком» перевів одеситів на оптичну мережу

9 ноября 2022 г., 14:35

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За заявою «Укртелекому», оператор реалізував в Одесі проєкт з переведення своїх абонентів на сучасну телекомунікаційну інфраструктуру. Відтепер вони отримують усі сервіси завдяки мультисервісній телеком-мережі нового покоління NGN (next generation network). Їм доступний швидкісний інтернет від 50 Мбіт/с до 1 Гбіт/с та весь спектр сучасних телеком-послуг. На сучасну мережу перемкнуті й всі екстрені служби з відповідним резервуванням каналів зв’язку.



«Одеса стала другим після Дніпра великим full NGN містом. І для нас дуже важливо, що проєкт в Одесі став першим прикладом успішної партнерської модернізації. Ми вдячні за це нашим колегам з компанії Sohonet, одеського телекомунікаційного оператора, з використанням мережі якого ми модернізували значну частину наших сервісів ADSL», – говорить директор зі стратегії та розвитку бізнесу АТ «Укртелеком» Ігор Яремчук. – Модернізація мережі в такій синергії з місцевим партнером дозволяє “Укртелекому” перемикати своїх абонентів з «мідного» на швидкісний «оптичний» інтернет без будівництва надлишкових телеком-мереж у містах, де їх і так уже десятки, а то й сотні. Завдяки цьому ми можемо інвестувати у розбудову мереж там, де у цьому є дійсно нагальна потреба – наприклад, у віддалених селах – та поновлювати мережі й зв’язок на деокупованих територіях».



Тепер одеські інтернет-користувачі, в яких швидкість доступу до мережі була максимум 20 Мбіт/с (на технології АDSL), матимуть оптичний інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с.



«Цей масштабний проєкт щодо забезпечення абонентів “Укртелекому” сучасними телекомунікаційними послугами реалізовувався поетапно протягом кількох років. Для нас партнерство з національним оператором зв’язку було дуже важливим і корисним, адже це, по-перше, демонструє рівень довіри до нашого бізнесу та надійність телеком мережі Sohonet, – розповідає генеральний директор ТОВ «Південна телекомунікаційна компанія» (TM SOHONET) Олександр Козлов – По-друге, ми постійно інвестуємо у розвиток власної оптичної мережі й можемо, завдяки партнерству з “Укртелекомом”, використовувати її потужності у повному обсязі, надаючи абонентам доступ до дійсно швидкісного інтернету. Оптична мережа Sohonet побудована за найсучаснішими енергонезалежними технологіями, що надзвичайно важливо у час системних відключень електроживлення».



«Абоненти “Укртелекому” в Одесі забезпечені швидкісним інтернетом навіть за цих складних умов. Усі інтернет-вузли компанії обладнані потужними акумуляторами, які можуть працювати 12-18 годин до повної розрядки та завжди вчасно перезаряджаються. Тож, робимо усе можливе, щоб одесити залишалися на якісному зв'язку - говорить виконавчий директор Sohonet Андрій Верді - Упевнений, що успішна реалізація нашого проєкту може надихнути й інших провайдерів і операторів зв'язку співпрацювати один з одним для більш ефективного використання вже наявних телекомунікаційних мереж. Наш приклад - це яскраве підтвердження продуктивності такого партнерства».



Зазначено, «Укртелеком» продовжує розбудовувати власну волоконно-оптичну телеком-інфраструктуру в районних центрах і селах Одеської області. За останній час оператор уже проклав в області п’ять тисяч кілометрів оптики й продовжує це робити під час повномасштабної війни. У планах переведення на NGN мережі абонентів по всій Одещині.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

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