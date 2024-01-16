Кількість зареєстрованих ДЦКЗ кіберінцидентів за 2023 рік зросла на 62,5%

16 января 2024 г., 17:25

Оперативний центр реагування на кіберінциденти «Державного центру кіберзахисту» «Держспецзв’язку» оприлюднив звіт за результатами роботи системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки (СВВ) у 2023 році.

Згідно зі статистикою протягом минулого року за допомогою засобів СВВ опрацьовано близько 18 млрд подій. При первинному аналізі системою виявлено 133 млн підозрілих подій інформаційної безпеки та опрацьовано 148 тис. критичних подій інформаційної безпеки. Крім того, безпосередньо аналітиками безпеки оброблено 1105 кіберінцидентів, що на 62,5% більше ніж за результатами 2022 року.

Протягом 2023 року до СВВ було під'єднано 24 нових обʼєкти кіберзахисту з урядового, енергетичного та військового секторів.

Протягом звітного періоду підсистемами, що належать до складу СВВ, в автоматичному режимі було виявлено 1516861 підозрілий унікальний файл. При цьому серед сімейств шкідливого програмного забезпечення переважають SmokeLoader, Agent Tesla, Snake Keylogger, Remcos та Formbook.

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