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Qualcomm може викупити частини бізнесу Intel з розробки чипів?

6 сентября 2024 г., 13:59
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Як пише Reuters, компанія Qualcomm вивчає можливість придбання частини бізнесу Intel, щоб розширити продуктовий портфель компанії.
 
Виробник мобільних чипів розглядає можливість придбання різних частин Intel, яка намагається генерувати кошти і прагне позбутися бізнес-підрозділів та розпродати інші активи, кажуть співрозмовники агенції.
 
За словами одного з джерел, бізнес Intel з розробки клієнтських ПК представляє значний інтерес для керівництва Qualcomm, але вони розглядають всі підрозділи компанії.
 
Інші підрозділи Intel, такі як серверний сегмент, для Qualcomm було б менш доцільно купувати, повідомило інше джерело Reuters.
 
За словами представника Intel, компанія Qualcomm не зверталася до Intel з приводу потенційного придбання і відмовилася коментувати свої плани. 
 
Компанія Qualcomm вартістю 184 мільярди доларів, яка відома своїми чипами для смартфонів і вважає Apple своїм клієнтом, вже кілька місяців працює над планами купівлі частини Intel. За словами джерел, інтерес і плани Qualcomm ще не остаточні і можуть змінитися.
 

Минулого місяця Intel повідомила про катастрофічні результати другого кварталу, які включали в себе скорочення персоналу на 15% і паузу у виплаті дивідендів. Керівництво компанії намагається вирішити, як продовжувати фінансувати виробничі плани компанії та генерувати грошові кошти. 

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