Нові ноутбуки Acer Swift категорії Copilot+ оснащені процесорами Intel Core Ultra

6 сентября 2024 г., 14:45

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Компанія Acer представила нові ноутбуки Swift 14 AI та Swift 16 AI Copilot+ – перші моделі Swift, оснащені новими процесорами Intel Core Ultra (серії 2). Ультратонкі та стильні ноутбуки оснащені новітніми можливостями обробки та забезпечують продуктивність до 48 TOPS для виконання енергомістких робочих навантажень AI завдяки нейронному процесору зі штучним інтелектом.



«Наші "дебютанти", найновіші комп’ютери зі штучним інтелектом на базі процесорів Intel Core Ultra від Acer, значно покращують життя клієнтів, – розповідає Джеймс Лін, генеральний менеджер підрозділу ноутбуків у Acer. – Останні ПК Swift Copilot+ задають нові правила роботи з AI, що допоможе клієнтам Acer краще організувати роботу, цікавіше проводити дозвілля та досягати кращих результатів удома, у школі та на роботі».



«Сучасне мінливе робоче середовище вимагає використання ноутбука, який забезпечує виняткову ефективність, тривалий час автономної роботи та розширені функції безпеки, а ще при цьому використовує можливості AI для підвищення продуктивності. Acer Swift 14 AI і Swift 16 AI, оснащені нашими абсолютно новими процесорами Intel Core Ultra, задовольняють цим вимогам і навіть перевершують їх завдяки поєднанню ефектного апаратного забезпечення з чудовим дизайном і енергоефективного "начиння", що стало можливим завдяки тривалій співпраці між Acer та Intel», – пояснює Мішель Джонстон Холтхаус, виконавчий віцепрезидент Intel і генеральний менеджер Client Computing Group.



Зазначено, нові Acer Swift 14 AI (SF14-51/T) і Swift 16 AI (SF16-51/T) забезпечують найкращу у своєму класі продуктивність роботи штучного інтелекту завдяки новим процесорам Intel Core Ultra, які оптимізують обробку в центральному процесорі, вбудованому графічному процесорі Intel Arc і нейронному процесорі (NPU) нового покоління для прискореного виконання AI-навантажень. У результаті на нових ноутбуках можна швидко та просто створювати контент і виконувати генеративні завдання з використанням AI. Ці моделі також оснащені новими P-ядрами та E-ядрами, що створені для безкомпромісної продуктивності та забезпечують надзвичайну енергоефективність і тривалий час автономної роботи.

Нові ноутбуки захищають цифрові активи користувачів за допомогою біометричного доступу та кількох рівнів захисту, вбудованого на апаратному та програмному рівнях. Новий Intel Partner Security Engine допомагає зберегти конфіденційність даних і цілісність коду, а заодно підтримує високу продуктивність для вимогливих робочих навантажень AI.



Крім того, завдяки процесору безпеки Microsoft Pluton обидві моделі є ноутбуками із захищеним ядром, які надають безпеку від чіпа до хмари (chip-to-cloud). Нові ноутбуки Swift оснащено функцією Windows Hello, яка підтримує біометричний вхід через сканер відбитків пальців або розпізнавання обличчя за допомогою інфрачервоної вебкамери 1440p QHD. Крім того, пристрої захищають користувачів за допомогою технології Acer User Sensing, яка дає змогу розташованому поруч із вебкамерою датчику наближення виявляти присутність користувача, автоматично блокувати екран, коли користувач відходить, і виводити пристрій із режиму сну, коли користувач повертається.





Алюмінієву кришку прикрашено стильною піктограмою з динамічним райдужним ефектом, а сенсорна панель підсвічується індикатором активності AI, коли використовується нейронний процесор або активовано Copilot. Обидві моделі ноутбуків легко відкрити однією рукою, оскільки в них застосовано продуманий механізм і особливі петлі, що плавно повертаються на 180 градусів. Крім того, обидва пристрої мають тонку й легку конструкцію, а тому їх зручно носити в руках або в невеликій сумці.



OLED-дисплеї ноутбуків забезпечують надзвичайно плавне відтворення відео із частотою оновлення 90 Гц, максимальною точністю кольору DCI-P3 та сертифікацією HDR TrueBlack 500. Swift 14 AI доступний із 14-дюймовим OLED-дисплеєм, що має роздільну здатність 3K або 2K, а лінійка Swift 16 AI має 16-дюймову 3K OLED-панель, й усі вони постачаються із сертифікатом Eyesafe 2.0. Крім того, обидві лінійки ноутбуків доступні із сенсорним дисплеєм IPS, із яким зручно та інтуїтивно зрозуміло керувати усім, що відбувається на екрані, за допомогою ручки або пальця.



Acer надає користувачам рішення зі штучним інтелектом, які з легкістю коригують налаштування, оптимізують присутність на відео та покращують спілкування. Обидва ноутбуки мають спеціальну клавішу AcerSense для доступу одним дотиком до корисних функцій AI, як-от Acer LiveArt. Acer Assist – програма, яка запускається локально на пристрої для пошуку та узагальнення приватно завантажених документів, щодо яких украй важливо гарантувати безпеку, а також допомагає з усуненням несправностей, пов’язаних із ПК. Інструменти конференц-зв’язку з підтримкою штучного інтелекту включають Acer PurifiedView 2.0 і Acer PurifiedVoice 2.0, які ефективно поєднуються з роботою інфрачервоної вебкамери 1440p QHD і масивом із трьох мікрофонів, щоб користувачі мали найкращий вигляд та чудово звучали. Крім того, незабаром інтерфейс Copilot+ AI стане доступним на пристроях Swift після завантаження безкоштовних оновлень, які з’являться цього року



Ноутбуки вирізняються високою продуктивністю; вони можуть містити до 32 ГБ пам’яті LPDDR5X-8448 і до 2 ТБ на SSD PCIe Gen 4 NVMe, щоб забезпечувати синергічну продуктивність у різних програмах і умовах. Нові моделі забезпечують швидке та надійне підключення через Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4, а також через низку портів, включно з HDMI 2.1 і двом USB Type-C із підтримкою Thunderbolt 4.



Swift 14 AI та Swift 16 AI продовжують ініціативу Acer Earthion і свідчать про відданість екологічним технологіям; у пристроях використовується перероблений пластик, вони надсилаються в упакуванні зі 100 % перероблених матеріалів і мають золоту реєстрацію EPEAT.



Ноутбук Acer Swift 14 AI (SF14-51/T) надійде у продаж в Україні у листопаді з початковою ціною від 56999 грн.

Ноутбук Acer Swift 16 AI (SF14-51/T) надійде у продаж в Україні у жовтні з початковою ціною від 55999 грн.

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