ASUS анонсувала новий міні-ПК NUC 14 Pro AI

6 сентября 2024 г., 12:25

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Як заявила компанія, ASUS NUC 14 Pro AI становить собою прорив у використанні технологій АІ в компактному форматі міні-ПК NUC. Завдяки новітнім процесорам Intel Core Ultra 9 (Series 2) він забезпечує виняткову сукупну продуктивність АІ до 120 TOPS, що досягається шляхом залучення ядер центрального процесора, вбудованого графічного ядра та NPU. Його потужний модуль NPU відповідає вимогам сучасних програм, пропонуючи АІ-продуктивність до 48 TOPS – утричі більше порівняно з попереднім поколінням процесорів Intel.



Виконаний у компактному корпусі об’ємом менш як 0,6 л і висотою всього 34 мм, ASUS NUC 14 Pro AI поєднує високу швидкодію з практичним дизайном. Це націлює пристрій для комерційного використання та периферійних обчислень, де вимагається реалізація обчислень АІ на клієнтських пристроях невеликого формфактора. Нова платформа відзначається вдвічі вищою продуктивністю графічної підсистеми, а також використовує інноваційне конструктивне рішення з вбудованою швидкісною пам’яттю LPDDR5x для підвищення продуктивності та стабільної роботи системи в широкому діапазоні IoT-сценаріїв.



Завдяки новітній системі охолодження ASUS NUC 14 Pro AI підходить для цілодобового режиму використання. Він також відповідає вимогам стандартів енергоефективності EPEAT Climate+ і містить важливі функції безпеки, як-от Secure Boot, сканер відбитків пальців і модуль Trusted Platform (TPM). Вбудовані динаміки та масив мікрофонів підтримують голосові команди, а рішення ASUS Control Center Remote Management і Microsoft Windows Autopilot спрощують операції з обслуговування й розгортання пристроїв. Крім того, інтелектуальні технології охолодження дають змогу досягти максимальної продуктивності в умовах високих навантажень, а спеціальна конструкція корпусу дозволяє швидко й без додаткових інструментів здійснювати модернізацію системи. Завдяки винятковій енергоефективності й надійності, ASUS NUC 14 Pro AI є ідеальним рішенням з підтримкою АІ для вимогливих професійних середовищ.



ASUS планує розширити свою комерційну лінійку пристроями інших формфакторів, зокрема настільними комп’ютерами й моноблоками, випуск яких заплановано на 2025 рік.

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