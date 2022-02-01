Продажi LG Electronics у 2021 році сягнули 63,16 млрд дол.

1 февраля 2022 г., 16:45

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За заявою LG Electronics, компанія досягла найвищого річного доходу у своїй історії з обсягом продажів за рік у 74,72 трлн вон (63,16 млрд дол.).



Зростання на 28,7% в порівнянні з 2020 роком було пов'язане переважно з більш стабільними продажами преміальної побутової техніки та OLED-телевізорів.



Операційний прибуток зафіксовано у розмірі 3,86 трлн вон (3,27 млрд дол.) практично не змінився, знизившись на 1% у порівнянні з попереднім роком.



LG також повідомила про рекордні продажі в четвертому кварталі з виторгом у розмірі 21,01 трлн вон (17,76 млрд дол.), що на 20,7% більше, ніж у тому ж кварталі попереднього року. Операційний прибуток у розмірі 677,7 млрд вон (572,87 млн ​​дол.) за квартал знизився на 21,4% у річному порівнянні, значною мірою через такі фактори, як вищі витрати на сировину та логістику.



Повідомляється, що оскільки складні умови для ведення бізнесу збережуться й у 2022 році, LG продовжує курс на зміцнення конкурентоспроможності внаслідок подальшого покращення структури витрат й розширення присутності своєї побутової техніки та телевізорів преміумкласу на світовому ринку.



Компанія LG Home Entertainment повідомила про зростання виторгу у 2021 році на 30,6%, до 17,22 трлн вон (14,56 млрд дол.), при цьому операційний прибуток збільшився на 18,1% в порівнянні з попереднім роком, до 1,1 трлн вон (929,68 млн дол.). Результати свідчать про успіх LG у реагуванні на зріст попиту на преміальні телевізори під час пандемії. Виторг за квартал у розмірі 4,99 трлн вон (4,21 млрд дол.) був на 16,4% вищою, ніж попереднього року, і на 19,2% більше, ніж у попередньому кварталі, завдяки зростанню попиту на преміальні OLED-телевізори та телевізори з великим екраном у ключових регіонах Європи та Північної Америки.



Дохід компанії LG Business Solutions у 2021 році склав 6,96 трлн вон (5,89 млрд дол.), що на 15,8% більше, ніж рiк тому. А річний операційний прибуток у розмірі 144,3 млрд вон (121,98 млн дол.) обумовлений вищими витратами на матеріали та проблемами з ланцюжками постачання. Виторг в четвертому кварталі збільшилася на 14% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, до 1,72 трлн вон (1,46 млрд дол.), як наслідок високого попиту на преміальні ПК та ігрові монітори. Збільшення вартості глобальної логістики та уповільнення продажів сонячних модулів через посилення конкуренції призвели до операційних збитків у четвертому кварталі у розмірі 35,1 млрд вон (29,67 млн ​​дол.).

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