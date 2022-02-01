Vodafone присоединится к Intel в работе над чипами для OpenRAN

1 февраля 2022 г., 17:15

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Как сообщает Reuters, Vodafone объединилась с Intel и другими чипмейкерами для разработки собственной архитектуры микросхем для зарождающейся сетевой технологии Open Radio Access Network (OpenRAN).



Развитие OpenRAN приобрело повышенную значимость после того, как правительства некоторых стран запретили, либо ограничили использование продукции китайской Huawei в национальных сетях телекоммуникаций.



Обеспечивая взаимодействие между программными и аппаратными компонентами сети радиодоступа, предоставляя операторам мобильных сетей возможность комбинировать радио-оборудование от разных поставщиков, OpenRAN предоставляет угрозу не только для Huawei, но и для Ericsson, Nokia и прочих вендоров, доминирующих сегодня на глобальном рынке с собственными не взаимосовместимыми решениями.



OpenRAN-инициативы Vodafone сосредоточены в её опытно-конструкторском центре в испанском городе Малага, открытие которого состоялось сегодня, 1 февраля. Благодаря этому они рассматриваются как часть общеевропейских усилий, нацеленных на развитие в регионе собственной полупроводниковой индустрии и удвоение до 20% доли Европы в мировом производстве микросхем.



R&D-центр в Малаге соберёт в своих стенах 50 человек, работающих эксклюзивно над развитием архитектуры микросхем OpenRAN, вместе с 650 инженерами-программистами, архитекторами и техниками. Vodafone рассчитывает инвестировать в него 225 миллионов евро (251 млн долл.) в течение следующих пяти лет.



Директор компании по сетевой архитектуре Сантьяго Тенорио (Santiago Tenorio) сообщил агентству Reuters, что OpenRAN позволит Vodafone быстро внедрять у себя инновационные цифровые сервисы и оптимизировать сети с помощью искусственного интеллекта (ИИ).



В начале января компания запустила в Бате первый в Великобритании сайт 5G OpenRAN, обеспечивающий живой клиентский трафик, приступив таким образом к созданию инфраструктуры, которая к 2027 году будет насчитывать 2500 сайтов.



Vodafone будет создавать чипы для наборов инструкций ARM и RISC-V, а также Intel x86, хотя, как отметил Тенорио, Intel на три года опережает конкурентов и уже сыграла ключевую роль в разработке OpenRAN. Сейчас в проекте занято уже около двух десятков поставщиков, включая Qualcomm, Broadcom, ARM и Lime Microsystems, из них половину составляют европейские компании.

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