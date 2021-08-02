Представлены 49-дюймовые изогнутые мониторы AGON AG493UCX2 и AG493QCX

2 августа 2021 г., 15:45

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Компания AOC в рамках перезапущенной серии AGON анонсировала новые сверхширокие 49-дюймовые мониторы: AG493UCX2 с частотой обновления 165 Гц и AG493QCX с частотой обновления 144 Гц.

Благодаря соотношению сторон 32:9, AG493UCX2 фактически объединяет два 27-дюймовых QHD-дисплея на одной бесшовной панели с разрешением DQHD (5120×1440), а AG493QCX — два 27-дюймовых дисплея Full HD с разрешением DFHD (3840×1080). В обоих мониторах используются VA-панели, обеспечивающие глубокий чёрный, насыщенные цвета и высокий коэффициент контрастности, что подтверждает сертификация VESA DisplayHDR 400.

Использованная в модели AGON AG493UCX2 VA-панель имеет соотношением сторо 32:9 и практически лишена рамок. Она характеризуется изгибом 1800R. Для нее заявлено время отклика MPRT 1 мс (4 мс GtG).

Создатели контента или стримеры смогут подключить сразу два ПК (ПК для стриминга/рабочий ПК и игровой ПК) и управлять ими с помощью одного набора периферийных устройств, используя встроенный KVM-переключатель. Соединение USB-C передаёт видео и питание, а также позволяет заряжать ноутбук с мощностью до 65 Вт.

Для монитора AGON AG493QCX также заявлено время отклика 4 мс GtG и 1 мс MPRT.

Оба монитора также оснащены режимом «Картинка рядом с картинкой», который позволяет подключить рабочий ноутбук и настольный компьютер (с использованием двух разъёмов HDMI 2.0 или двух разъёмов DisplayPort 1.2) и одновременно отображать материалы с них. Монитор AG493UCX2 также располагает разъёмом USB-C, а оба устройства оборудованы встроенным трёхпортовым USB-концентратором, позволяющим легко подключать периферийные устройства.

Для устранения рывков изображения обе модели оснащены поддержкой Adaptive-Sync. Они сертифицированы по стандарту VESA DisplayHDR 400, декодируют и отображают широкий динамический диапазон с более насыщенными цветами (охват гаммы AdobeRGB 89%, DCI-P3 91% и охват цветового пространства sRGB 120% для AG493UCX2), подходящих для создания контента. Обе модели оснащены массивными и прочными металлическими стойками высотой 100 мм с регулировкой наклона и поворота. В обеих моделях имеется два динамика мощностью 5 Вт.

Чтобы настроить экранное меню или выбрать различные игровые режимы и функции, пользователи могут использовать встроенные кнопки, прилагаемый пульт дистанционного управления или программное обеспечение AOC G-Menu.

Первые модели в новой линейке AGON, 49-дюймовые AG493UCX2 и AG493QCX, появятся в продаже в сентябре 2021 года по рекомендованной розничной цене 40999 и 31899 грн соответственно.

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