Квартальный объем мирового рынка смартфонов вырос до 96 млрд долл.

2 августа 2021 г., 15:05

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По оценкам Counterpoint Research, на мировой рынок во втором квартале 2021 г. отгружено 329 млн смартфонов. В годовом сравнении это говорит о росте на 19%, однако относительно предыдущего квартала отмечен спад в размере 7%. Снижение по измерителю "QoQ" аналитики объясняют заметной нехваткой отдельных комплектующих у многих OEM, а также слабым сезонным спросом на емких региональных рынках, а именно в Индии, Латинской Америке и Юго-восточной Азии.



Квартальные поставки Samsung упали на 24% "QoQ", однако выросли на 7% "YoY" и не превысили 57,9 млн устройств. Высокий спрос на Redmi 9, Note 9 и Note 10 позволили Xiaomi выйти в плюс как по квартальному (+8%), так и по годовому (+98%) индикаторам. Apple отгрузила почти 49 млн iPhone (-18% "QoQ", +30% "YoY").



Общая выручка рынка достигла 96 млрд долл., что на 25% больше "год к году", однако на 16% меньше относительно предыдущего квартала. Apple оказалась лидером в денежном сопоставлении – за вендором 41% общей выручки рынка при росте на 52% "YoY". На заметном удалении (15%) разместилась Samsung, показавшая снижение выручки на 30% "QoQ" и рост на 7% "YoY". У Xiaomi, OPPO и vivo – по 9% рынка. Причем, благодаря успешным продажам серий Redmi Note и Mi 11, для Xiaomi достигнутый результат стал личным рекордом.



Среди активных игроков из категории "Другие" лучшую динамику развития показали OnePlus, realme и Lenovo Group. Успешное продвижение моделей серии Nord N в Северной Америке и Западной Европе позволили OnePlus нарастить поставки на 170% "YoY". За счет успешной экспансии в Китае и Юго-Восточной Азии, количество отгруженных смартфонов realme увеличилось на 135% "YoY". Lenovo Group выросла на 110% благодаря результативному продвижению Moto E7 Plus в Латинской Америке и Moto G Play 2021 – в Северной Америке.

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