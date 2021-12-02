Подбираем NAS правильно!

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При планировании внедрения нового сетевого хранилища разработанный QNAP онлайновый помощник, прежде всего, предлагает сделать выбор, к какому из трех типов будет относиться ваша платформа: предполагаете ли вы организовать на ее базе систему видеонаблюдения, станет ли ее основной нагрузкой работа с видеоданными или NAS задействуется для резервного копирования. Каждая из этих трех задач предъявляет специфические требования к платформе.

Следующим фактором является требуемое от NAS число одновременных сессий пользователей. Устройства начального уровня позволяют работать не более чем 100 пользователям, более продвинутые – от 100 до 1000 и наиболее мощные – свыше 1000 клиентов.

Выбор NAS также предполагает предварительную оценку объема данных. Конфигуратор позволяет сделать это в диапазоне от 10 до 50 ТБ с шагом в 10 ТБ. При этом имеется возможность прикинуть какой из типов RAID-массивов будет реализован в проектируемом сетевом хранилище. Среди предлагаемых имеется как широко известные RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6б RAID 10, RAID 50 и RAID 60, так и их фирменная реализация RAID Triple Parity для ОС QuTS hero, а также RAID Triple Mirror для ОС QuTS hero.

Доступный в онлайне RAID-калькулятор предоставляет возможность наглядно оценить требуемое число накопителей для каждого из типов массивов и получаемую в результате полезную емкость хранения данных.

После задания перечисленных выше критериев выбора можно уточнить требуемую модель сетевого хранилища с учетом такого фактора, как, например, операционная система. Напомним, что QNAP предлагает фирменные платформы QTS, QuTS hero и QES. Фильтр моделей позволяет также выбрать возможности расширения с помощью 2,5- и 3,5-дюймовых накопителей либо слотов для памяти или карт расширения. Имеется и выбор по используемым в NAS процессорам и высокоскоростным интерфейсам, включая Thunderbolt, USB 3.2 Gen2, а также Ethernet порты от 2,5 GbE до 100 GbE.

Важным фактором при проектировании сетевого хранилища является проверка его совместимости с жесткими дисками, твердотельными накопителями и IP-камерами. Производитель также предлагает поиск подходящего коммутатора или NAS под виртуализацию.

Особо стоит остановиться на предлагаемом QNAP программном обеспечении для своих сетевых хранилищ. Кроме предварительного знакомства с ПО на сайте компании в фирменных ОС производителя все доступные для каждой платформы программы можно получить посредством App Center. Сюда входит как разработанное самой QNAP ПО, так и решения ее партнеров.

Имеются и утилиты для установки на клиентские компьютеры. Они охватывают как базовые возможности, так и могут работать в корпоративном виртуализированном окружении, применяться в системах видеонаблюдения.

Стоит иметь в виду, что онлайновый магазин QNAP Software store предоставляет возможность приобретения напрямую необходимых лизензий.

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