Платформа «Житомирський дрон» гуртує охочих допомогти військовим з FPV-дронами

5 января 2024 г., 17:35

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«Житомирська міська рада» запустила платформу «Житомирський дрон», що об’єднує інженерів, постачальників, логістів та спонсорів задля забезпечення сил оборони вкрай необхідними FPV-дронами. Тут навіть можна навчитися самостійно збирати FPV-дрони для військових. Ці «пташки» допомагають прицільно знищувати ворога та зберігати життя наших захисників.

На платформі «Житомирський дрон» можна пройти онлайн-навчання, вибрати дрон, який хочете зібрати, і передати його на тестування. Якщо тестування успішне, дрон поїде на фронт, а ви зможете переглянути, як «пташка» відпрацювала по російських цілях.

Також можна пожертвувати гроші на дрони або стати постачальником запчастин, на платформі є необхідний перелік. Тобто інженери зможуть замовляти у вас деталі для своїх дронів.

Що важливо – потрібна авторизація через «Дія.Підпис», аби тільки українці могли зайти на портал. Також при реєстрації ви автоматично отримуєте позивний, аби приховати особисті дані.

Це перша платформа в Україні, яка тестує, забезпечує логістику доставлення на передову та частково компенсує вартість дрона: якщо ви мешканець Житомирської громади, то можете отримати 6 тис. грн компенсації за зібраний дрон.

До проєкту можуть долучатися інші громади та міста – і також частково компенсувати своїм жителям вартість зібраного дрона, для цього на головній сторінці виберіть «Стати партнером проєкту».

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