Платформа Prometheus в партнерстві з GlobalLogic, Ciklum та SoftServe запускає доступні IT-курси

28 октября 2022 г., 18:25

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Prometheus запускає доступні онлайн-курси з IT в партнерстві з лідерами IT-індустрії – компаніями GlobalLogic, Ciklum та SoftServe.

Найкращі випускники зможуть пройти співбесіди та продовжити співпрацю з компаніями. 700 охочих отримають можливість приєднатися до освітніх програм безкоштовно завдяки стипендіям. Проєкт реалізується за підтримки «Агентства США з міжнародного розвитку» (USAID) та WNISEF.

На Prometheus доступні вже чотири програми, створені в співпраці з найбільшими IT-роботодавцями країни, які як ніхто розуміють, що саме мають вміти нові IT-спеціалісти.

Front-end. Повний курс для початківців від Ciklum

Курс за 13 тижнів навчить front-end розробці крок за кроком, від верстки до створення вебдодатків, для впевненого старту карʼєри в IT. Під час навчання студенти виконуватимуть практичні завдання, а також курсовий проєкт, який можна додати до портфоліо.

QA Manual від GlobalLogic

Курс надає ґрунтовні знання і практичні навички, достатні для отримання роботи фахівця з тестування вебпродуктів. Він ідеально підійде для швидкого старту в IT. Manual QA спеціалісту не потрібно володіти мовами програмування та глибокими технічними знаннями, тож для отримання першої роботи від початку навчання знадобиться лише 12 тижнів.

Автоматичне тестування програмного забезпечення від GlobalLogic

Матеріали підготовлені лектором із 11-річним досвідом. Випускники курсу здобудуть знання, достатні для отримання першої роботи за спеціальністю. За умови старанного проходження курсу та виконання всіх завдань слухачі зможуть претендувати на першу роботу вже через 11 тижнів.

Розробка вебдодатків на Ruby від SoftServe

Курс допоможе опанувати програмування на базі однієї з найперспективніших для старту технологій в IT-індустрії. За 12 тижнів навчання слухачі отримають ґрунтовні знання і практичні навички, які допоможуть побудувати кар’єру Ruby Software розробника.

На безкоштовне навчання можуть претендувати:

українські жінки, що постраждали від війни;

українці та українки, які виїхали з тимчасово окупованих територій і були зареєстровані там станом на 24.02.2022;

українці та українки, що отримали статус внутрішньо переміщеної особи чи право тимчасового захисту за кордоном України після 24.02.2022;

військовослужбовці, які беруть участь в російсько-українській війні чи були учасниками АТО/ООС/російсько-української війни, а також члени їхніх сімей (батьки, дружина/чоловік, діти).

Ті, хто постраждали від війни, однак не входять до вказаних категорій, також можуть подати заявку: таких слухачів зарахують за умови наявності вільних місць.

Щоб подати заявку на стипендіальну програму, потрібно пройти перший навчальний тиждень курсу, що вас зацікавив, а також заповнити анкету до 4 листопада включно.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада