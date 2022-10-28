Виторг Intel у III кв. впав на 15%, до 15,34 млрд дол., прогнози скорочені

28 октября 2022 г., 17:52

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За третій квартал свого фінансового року Intel отримала прибуток у розмірі 59 центів на акцію, що значно перевищило прогноз Уолл-стріт у 32 центи на акцію.



Виторг компанії за квартал впала на 15%, до 15,34 млрд дол., що трохи вище прогнозу в 15,25 млрд дол. Чистий прибуток компанії склав 1,02 млрд дол., що значно нижче прибутку в 6,82 млрд дол., про який вона повідомляла рік тому.



В ході телефонної конференції генеральний директор Intel Пат Гелсінгер (Pat Gelsinger) заявив, що, скоріш всього, економічна невизначеність збережеться до 2023 року. Фінансовий директор Intel Девід Зінснер (David Zinsner) додав - компанія вважає, що "глобальна рецесія можлива".



У світлі очікуваних несприятливих факторів Intel заявила, що має намір скоротити собівартість продажів і операційні витрати приблизно на 3 млрд дол. у 2023 році. Це скорочення витрат буде тривати кілька років, і компанія прагне заощадити від 8 до 10 млрд дол. до кінця 2025 року.



Раніше в цьому місяці широко повідомлялося, що Intel планує скоротити потенційно тисячі працівників зі свого штату в спробі скоротити витрати. Буквально через кілька днів з'явилося повідомлення - компанія попередила персонал щодо заходів до скорочення витрат, які вже на підході. «В тому числі в наших зусиллях будуть кроки по оптимізації чисельності персоналу, - сказав Гелсінгер аналітикам, очевидно, підтверджуючи ці більш ранні повідомлення. - Це важкі рішення, які зачіпають нашу віддану сім'ю Intel».



Оголошення Intel з'явилося після деяких досить неоднозначних результатів. Підрозділ Intel Client Computing, який включає в себе продаж чипів для персональних комп'ютерів, отримав виручку в розмірі 8,12 млрд дол., що на 17% менше, ніж рік тому, але вище консенсус-оцінки в 7,58 млрд дол. Згідно з недавнім звітом Gartner поставки ПК скоротилися майже на 20% в цьому кварталі.



Продажі ПК зростали протягом всієї пандемії COVID-19, оскільки люди переходили на віддалену роботу, але зі зняттям обмежень попит пішов на спад. В Intel заявили, що ця тенденція була найбільш помітна на ринках споживчих і освітніх ПК, де виробники пристроїв працюють над скороченням своїх запасів.



Напрямок Datacenter and AI, який охоплює продажі серверних чіпів, мікросхем пам'яті і програмованих матриць, приніс 4,21 млрд дол. виручки, що на 27% нижче консенсус-оцінки в 4,67 млрд дол. Гелсінгер сказав, що бізнес компанії в області центрів обробки даних постраждав через ознаки слабкості в Китаї і з «деякими, але не з усіма, хмарними клієнтами».



Підрозділ Intel Network and Edge, який охоплює мережеві чипи, додав ще 2,27 млрд дол. доходу, що на 14% більше, ніж рік тому. Показники виявилися трохи нижче прогнозу Уолл-стріт в 2,4 млрд дол.



Протягом кварталу Intel оголосила про значний прогрес у досягненні своєї довгострокової мети - стати ключовим контрактним виробником, виробляючи чіпи на своїх ливарних заводах для інших компаній, крім своєї власної. Корпорація повідомила, що тайванський виробник мікросхем MediaTek, який виробляє процесори для бездротового зв'язку, телевізорів високої чіткості, портативних мобільних пристроїв і навігаційних систем, підписався в якості клієнта Intel Foundry Services. Корпорація Intel також заклала фундамент нового заводу вартістю 20 мільярдів доларів, який будується в штаті Огайо.



Що стосується четвертого кварталу, Intel заявила, що очікує прибуток в розмірі 20 центів на акцію при виручці в діапазоні від 14 до 15 мільярдів доларів, що нижче прогнозу Уолл-стріт в 66 центів на акцію прибутку і 16,27 мільярда доларів виторгу.



Зниження прогнозу означало, що Intel також довелося скоротити свій річний прогноз. Компанія заявила, що тепер бачить прибуток в розмірі 1,95 долара на акцію при виручці від 63 до 64 мільярдів доларів. Це в порівнянні з попереднім прогнозом в 2,30 долара на акцію і виручкою в 65-68 мільярдів доларів, який вона пропонувала три місяці тому. Прогноз передбачає зниження доходів приблизно на 20% в порівнянні з попереднім роком. Уолл-стріт очікував річного прибутку в розмірі 2,15 долара на акцію при обсязі продажів в 65,26 мільярда доларів.



Акції Intel виросли більш ніж на 5% на позаурочних торгах сьогодні.

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