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Prometheus запропонує українською та безоплатно 50 онлайн-курсів провідних світових університетів

1 декабря 2023 г., 17:35
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Prometheus перекладе українською 50 онлайн-курсів провідних світових університетів

Найбільша платформа онлайн-освіти в Україні Prometheus планує протягом трьох років перекласти українською мовою 50 онлайн-курсів найкращих світових університетів, що будуть доступні безоплатно. Проєкт реалізується у партнерстві з «Посольством США в Україні» та «Міністерством освіти й науки України». До нього ввійдуть курси Гарварда, «Массачусетського технологічного інституту», університетів Мічигану, Дюка, Джонса Гопкінса, Іллінойсу та «Каліфорнійського університету».

Серед перших курсів доступні: «CS50: Вступ до штучного інтелекту з Python» від Гарвардського університету; «Програмування для всіх: Основи Python» та «Python: Структури даних» від університету Мічигану; «Основи програмування з HTML, CSS та JavaScript» та «Програмування на Java: Програмне забезпечення» від університету Дюка; «Цифрові медіа та основи маркетингу», «Цифрові медіа та маркетингові стратегії» та «Основи корпоративних фінансів» від університету Іллінойсу; «Основи проєктного менеджменту» від Каліфорнійського університету, Ірвайн; «Перша психологічна допомога» від університету Джонса Гопкінса.

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