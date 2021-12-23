Платформа Huawei Ads уже охватывает 700 млн устройств

23 декабря 2021 г., 11:15

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Компания Huawei объявила о расширении портфеля рекламных услуг и представила платформу Huawei Ads. Проект создан для рекламодателей, разработчиков и агентств, стремящихся увеличить охват аудитории и получить новые возможности для роста бизнеса. Ведь рекламу можно распространять на свыше 700 млн устройств Huawei во всем мире.



Huawei Ads — это маркетплейс рекламы, разработанный для устройств Huawei. Платформа направлена на создание моста между партнерами и пользователями Huawei, благодаря чему первые могут предоставить последним полезную информацию и качественные услуги.



Отмечается, что Huawei Ads позволяет показывать рекламные объявления, используя programmatic-технологию. Проект поддерживает различные форматы кампаний, включая нативную рекламу, баннеры, видеорекламу и рекламу с вознаграждением.



Как отмечается, среди преимуществ партнерской программы Huawei Ads для прямых рекламодателей и сертифицированных агентств отмечается, в частности:

• поддержка на этапе знакомства и настройки платформы;

• консультация экспертов по настройке и оптимизации кампаний;

• дополнительные тренинги для сертифицированных партнеров, а также доступ к бета-функциям.



«Платформа Huawei Ads предлагает возможности привлечения новых пользователей. Благодаря прямому размещению на устройствах Huawei, в AppGallery, в приложениях Huawei и множестве программ сторонних разработчиков рекламодатели получат новые инновационные опции рекламирования. Мы уверены, что Huawei Ads поможет нашим партнерам достичь лучших бизнес-результатов», — прокомментировала анонс Юлия Грыць, глава направления HMS Business Development в Huawei Ukraine.



Среди преимуществ платформы Huawei Ads:

• Таргетинг. Рекламодатели и разработчики могут привлекать новую аудиторию, применяющую магазин приложений AppGallery по умолчанию, используя интеллектуальную систему тегов и рекомендаций.

• Размещение. Рекламодатели и разработчики могут размещать свои объявления непосредственно на устройствах Huawei, в магазине приложений AppGallery, в сервисах Huawei Video и Huawei Music, в Assistant и поисковике Petal Search, а также множестве сторонних приложений.

• Результативность. Интеллектуальные теги и смарт-баннеры позволяют рекламодателям и разработчикам расширить возможности управления и эффективности рекламы. Это позволяет повысить рентабельность инвестиций.



Сообщается, что для подключения к новой рекламной платформе Huawei, необходимо зайти на сайт Huawei Ads и создать учетную запись.

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