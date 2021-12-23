LG анонсувала монітор з співвідношенням сторін 16:18

23 декабря 2021 г., 11:51

Компанія LG Electronics Business Solutions представила нові монітори з практичним дизайном, розширеними можливостями підключення для дистанційних та офісних працівників, включаючи творчих професіоналів і програмістів.



Серед нової лінійки пристрій нестандартного формату - LG DualUp Monitor. Монітор оснащений дисплеєм Nano IPS має унікальне співвідношення сторін 16:18.



Як повідомляється, інноваційний монітор з роздільною здатністю Square Double QHD (2560 x 2880) має таку саму площу екрану, що й два 21,5-дюймові дисплеї, а також оснащений функцією вертикального розділення екрана, що дозволяє користувачам бачити більше одним поглядом.



Підкреслюється, що підвищуючи продуктивність та зручність, LG 28MQ780 покращує комфорт користувача за допомогою ультрарегульованої підставки LG Ergo, яка заощаджує простір, оскільки надійно кріпиться до більшості столів. А екран LG DualUp Monitor з подвійною висотою зменшує рухи голови з боку на бік, що є основною причиною болю в шиї.



LG DualUp з фактичною діагоналлю 27,6 дюйма має роздільну здатність SDQHD (2560 x 2880), яскравість 300 ніт, та коефіцієнт контрастності - 1000:1.

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