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LG анонсувала монітор з співвідношенням сторін 16:18

23 декабря 2021 г., 11:51

LG анонсувала монітор з співвідношенням сторін 16:18

Компанія LG Electronics Business Solutions представила нові монітори з практичним дизайном, розширеними можливостями підключення для дистанційних та офісних працівників, включаючи творчих професіоналів і програмістів.

Серед нової лінійки пристрій нестандартного формату - LG DualUp Monitor. Монітор оснащений дисплеєм Nano IPS має унікальне співвідношення сторін 16:18.

Як повідомляється, інноваційний монітор з роздільною здатністю Square Double QHD (2560 x 2880) має таку саму площу екрану, що й два 21,5-дюймові дисплеї, а також оснащений функцією вертикального розділення екрана, що дозволяє користувачам бачити більше одним поглядом.

LG анонсувала монітор з співвідношенням сторін 16:18


Підкреслюється, що підвищуючи продуктивність та зручність, LG 28MQ780 покращує комфорт користувача за допомогою ультрарегульованої підставки LG Ergo, яка заощаджує простір, оскільки надійно кріпиться до більшості столів. А екран LG DualUp Monitor з подвійною висотою зменшує рухи голови з боку на бік, що є основною причиною болю в шиї.

LG DualUp з фактичною діагоналлю 27,6 дюйма має роздільну здатність SDQHD (2560 x 2880), яскравість 300 ніт, та коефіцієнт контрастності - 1000:1.

LG анонсувала монітор з співвідношенням сторін 16:18

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