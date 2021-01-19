Orange Business Services создаст для BNP Paribas масштабную сеть SD-WAN

19 января 2021 г., 14:15

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Провайдер Orange Business Services сообщает, что проведет модернизацию ИТ-инфраструктуры и развертывание программно-определяемой глобальной сети SD-WAN для одного из крупнейших европейских банков BNP Paribas. Сеть объединит 1,8 тыс. банковских отделений во Франции.

Отмечается, что гибкое решение ускорит цифровую трансформацию банка и расширит возможности запуска новых сервисов.



Технология SD-WAN (software defined wide area network) позволяет администраторам дистанционно контролировать производительность инфраструктуры, выявлять потенциальную опасность перегрузки и в режиме реального времени программно менять политики маршрутизации трафика. Динамическое перераспределение ресурсов сети позволяет оптимизировать производительность приложений: клиентские сервисы будут работать более стабильно и надежно.



Развернув Flexible SD-WAN от Orange Business Services, банк BNP Paribas сможет воспользоваться всеми преимуществами полностью защищенной гибридной сети, которая проектировалась как облачное многопользовательское мультисервисное решение. Благодаря применению оптимизированного и централизованного управления и интеллектуальной маршрутизации французские офисы BNP Paribas получат дополнительные возможности на новой инфраструктуре.



Эксперты Orange Business Services и BNP Paribas совместно разработали дизайн решения и определили приоритетность функций, которые будут развернуты. Каждое отделение банка планируется подключить двумя независимыми каналами, всего предполагается развернуть более 3,6 тыс. линий интернет-доступа. Причем модернизация сети будет проводиться таким образом, чтобы бизнес-процессы банка не прерывались, и на протяжении всей миграции на новую инфраструктуру каждое отделение работало без перебоев. Кроме того, проект предполагает внедрение брандмауэров для повышения безопасности.

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