Новый смартфон vivo Y31 на Android 11 обойдется в 5999 грн

19 января 2021 г., 15:02

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Компания vivo объявила о старте продаж в Украине смартфона Y31, среди отличительных особенностей которого можно отметить использование ОС Android 11.

Новинка имеет 6.58-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и с каплевидным вырезом. Его аппаратная платформа включает чип Qualcomm Snapdragon 662, 4 ГБ ОЗУ и накопитель на 128 ГБ. Питается vivo Y31 от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который заряжается через порт USB-C с помощью 18-ваттного блока питания. Заявлено, что используемая в Y31 батарея обеспечивает до 9.9 часов гейминга, до 17.9 часов просмотра видео или до 137 часов прослушивания музыки.

В смартфоне также установлена фронтальная камера на 8 МП и тройная основная c датчиками 48 Мп f/1.79, 2 Мп макро камера f/2.2, 2 Мп боке камера f/2.4.

В Y31 используются специальные алгоритмы multi-frame noise reduction, которые улучшают снимок и имеют большое значение диафрагмы (f/1.79), также работает EIS для получения максимально четких снимков ночью. В режиме ночной съемки для основной 48 Мп камеры добавлены специальные фильтры для предоставления снимкам большей выразительности.

В оснащении устройстве стоит отметить наличие разъёма для наушников, NFC-модуля для бесконтактных платежей Google Pay и боковой сканер отпечатка пальцев.

Модель Y31 продвигается, как легкий и тонкий смартфон толщиной 8,38 мм и весом 188 г. Используемый в ней матовый полимер придает смартфону утонченность и позволяет не скользить в руке. Благодаря применению технологии AG Frosting (глазирования матовой текстурой) поверхность не бликует, лучше защищена от царапин и отпечатков пальцев, а также приятная на ощупь.

В режиме Multi-Turbo 4.0 появились новые функции, которые помогают увеличить производительность смартфона:

Функция Game Highway создает отдельный экспресс-канал для игр, выделяя для них память и вычислительные ресурсы. С ее помощью показатель пропуска кадров уменьшается на 30%;

Технология ART ++ Turbo увеличивает скорость запуска приложений и переключения между ними. Благодаря ей время задержки системы уменьшается на 31%;

Интеллектуальная функция AI Pre-loading анализирует процесс использования смартфона и позволяет открывать часто используемые приложения на 20% быстрее.

Смартфон vivo Y31 уже можно приобрести в магазинах партнеров: Алло, Фокстрот, Эльдорадо, Comfy, Цитрус по рекомендованной цене 5999 грн. В наличии есть две расцветки: Черный асфальт и Голубой океан.

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