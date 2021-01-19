Samsung представила новый сенсор для смартфонов 108 Мп

19 января 2021 г., 13:25

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Компания Samsung Electronics анонсировала выпуск 108 Мп датчика изображения для мобильных устройств.



Как отмечается, Samsung ISOCELL HM3 благодаря широкому спектру передовых сенсорных технологий он позволяет получать более четкие и яркие изображения в сверхвысоком разрешении с поддержкой еще более быстрой системой автофокусировки и расширенным динамическим диапазоном.



«Компания Samsung всегда лидировала в области создания сенсоров для мобильных устройств с максимальным количеством пикселей, а также в использовании актуальных технологий для максимизации характеристик этих датчиков, – отметил Дакхён Чанг (Duckhyun Chang), исполнительный вице-президент департамента производства сенсоров в Samsung Electronics. – ISOCELL HM3 – это квинтэссенция новейших технологий Samsung в области разработки и создания сенсоров, которые помогут пользователям реализовать любые творческие замыслы при съемке фото и видео на премиальные смартфоны».



Представленный сегодня 1/1,33-дюймовый сенсор ISOCELL HM3 с размером пикселя 0,8 мкм стал последним дополнением к продуктовой линейке 108-МП сенсоров Samsung ISOCELL.



Для ускорения работы системы фазовой автофокусировки в сенсоре HM3 используется улучшенная технология Super PD Plus с оптимизированными микролинзами, которые позволяют повысить точность автоматической фокусировки на 50%. Усовершенствованное решение с определением фазы (PDAF) помогает удерживать в фокусе даже движущиеся объекты, что улучшает четкость фото и видео при съемке в условиях недостаточной освещенности.



При смешанном освещении, например, в конце туннеля, сенсор HM3 задействует Smart ISO Pro, технологию расширения динамического диапазона (HDR), в которой использует решение двойного преобразования коэффициента усиления при обработке изображения сцены (intra-scene dual conversion gain, iDCG). При активации технологии Smart ISO Pro производится одновременная съемка при высокой и низкой светочувствительности, а затем эти снимки объединяются в одно изображение с 12-битной глубиной цвета и пониженным уровнем цифровых шумов. Поскольку Smart ISO Pro не требует создания нескольких снимков с разной экспозицией для получения стандартного HDR-изображения, это может значительно уменьшить артефакты при съемке динамических сцен. Кроме того, благодаря низкому уровню шумов технология улучшает светочувствительность на 50%, что приводит к более ярким и четким кадрам в условиях низкой освещенности по сравнению со съемкой камерами с сенсорами предыдущих моделей.



Компоновка пикселей в сенсоре HM3 специально организована в виде одноцветных структур формата 3×3, что позволяет объединять их в блоки по девять точек. За счет группировки соседних пикселей по девять штук, 108-мегапиксельная матрица HM3 имитирует 12 МП сенсор с размером пикселя, увеличенным до 2,4 мкм. Это существенно увеличивает светочувствительность, и фотоснимки в условиях низкой освещенности получаются более яркими и четкими. Благодаря улучшенной аппаратной реализации процесса объединения пикселей сенсор HM3 поддерживает бесшовные переходы между режимами съемки с разрешениями 108 и 12 МП.



Кроме того, конструкция нового датчика была оптимизирована для снижения энергопотребления в режиме предварительного просмотра на 6,5%, что в конечном итоге повышает энергоэффективность мобильного устройства в целом.



В настоящее время сенсоры Samsung ISOCELL HM3 уже поступили в массовое производство.

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