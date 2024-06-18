FlexEnable вивела на масовий ринок органічний вигнутий дисплей

18 июня 2024 г., 13:35

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Компанія FlexEnable Technology оголосила про впровадження розробленої нею технології гнучкої органічної електроніки в масовий споживчий продукт. Пристрій під назвою Ledger Stax являє собою криптовалютний гаманець, розроблений французькою компанією Ledger. FlexEnable співпрацювала з компаніями з виробництва дисплеїв DKE (Шанхай) і Giantplus (Тайвань), щоб реалізувати дисплей з електронного паперу, унікальним чином обгорнутий навколо 180-градусного вигину.



За твердженням FlexEnable, радіус кривини дисплея Stax не досягався раніше в жодному продукті з електронного паперу. Це сталося завдяки органічним тонкоплівковим транзисторам (OTFT), що складаються з органічних матеріалів і технологічної інтелектуальної власності, розроблених, поставлених і ліцензованих компанією FlexEnable.



За твердженням FlexEnable, її технологія OTFT на базі органічних транзисторів є першою і єдиною в масовому виробництві.



Виробництво цих гнучких OTFT-платформ компанією Giantplus може призвести до появи нових гнучких дисплеїв і оптичних модулів із вигнутими формфакторами, включно з оптикою AR/VR, екранами ePrivacy, автомобільними смартвікнами та органічними РК-дисплеями.



"Запуск Ledger Stax - це значна віха не тільки для нашої компанії, а й для всієї індустрії дисплеїв, і мільярдний ринок електронних дисплеїв - це тільки початок", - сказав Чак Мілліган (Chuck Milligan), генеральний директор FlexEnable. "У міру того як ми нарощуємо виробництво матеріалів FlexiOM для задоволення наростального попиту на Ledger Stax, налагоджений ланцюжок постачання тепер готовий до підтримки цілої низки майбутніх додатків в оптиці AR/VR та інших галузях, щоб задовольнити потреби наших партнерів-брендів в обсягах".



Джерела FlexEnable сягають компанії Plastic Logic, яка була заснована 2000 року як підрозділ Кембридзького університету для розробки задніх панелей OTFT для дисплеїв. В основному компанія спеціалізувалася на дисплеях для електронного паперу, але також займалася OLED-панелями. Компанія була розділена між виробництвом у Дрездені, Plastic Logic Germany, і Plastic Logic у Кембриджі, що займається розробками та володіє інтелектуальною власністю.



У 2015 році з Plastic Logic була утворена компанія FlexEnable, але у 2022 році вона перейшла під контроль керівників. А з моменту виходу з підконтрольної компанії діяльність FlexEnable розширилася та охоплює не тільки ліцензування органічних матеріалів і виробничих процесів, а й виробництво рідкокристалічних оптоелектронних модулів. Вони є гнучкими, ультратонкими, ультралегкими та небиткими.

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