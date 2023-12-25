OpenAI можуть оцінити у 100 млрд дол.

25 декабря 2023 г., 12:50

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Як повідомляє Bloomberg, компанія OpenAI веде переговори з інвесторами про новий раунд фінансування, який може оцінити стартап у 100 мільярдів доларів або вище.

Зазначається, що інвестори, які потенційно можуть взяти участь у новому раунді фінансування, в даний час проводять попередні переговори з компанією. Такі деталі, як умови, терміни та оцінка раунду ще не були остаточно узгоджені і можуть ще змінитися, сказали ці люди.

Якщо раунд фінансування відбудеться, це дозволить OpenAI стати другим за вартістю стартапом у США після Space Exploration Technologies Ілона Маска, згідно з даними CB Insights.

Bloomberg також повідомляє, що OpenAI веде переговори з фондом G42, що базується в Абу-Дабі, про залучення коштів для нового підприємства з виробництва чипів. Неясно, чи пов'язані ці переговори з більш широким раундом фінансування, який обговорюється, йдеться в повідомленні. Однак, згідно зі звітом, OpenAI може отримати від G42 від 8 до 10 мільярдів доларів.

Минулого місяця з'явилися повідомлення про те, що генеральний директор OpenAI Сем Альтман (Sam Altman) шукає капітал для проекта з виробництва чипів під кодовою назвою Tigris. Начебто є плани виробляти процесори, які зможуть конкурувати з графічними процесорами Nvidia. Йдуть пошуки заходів зниження поточних витрат на сервісів OpenAI.

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