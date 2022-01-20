Объем глобального рынка микросхем в 2020 г. увеличится на 11%

20 января 2022 г., 16:15

Объем выручки мирового интегральных микросхем по итогам 2022 г. вырастет на 22% "YoY", – прогнозируют в IC Insights.



Для сравнения, в предыдущем году рост составил 26%, а в 2020 г. позитивная динамика достигла 13%. Если ожидания подтвердятся, впервые за последние 25 лет рынок отчитается ростом двузначного порядка третий год подряд. До этого период непрерывного роста двузначными темпами отмечался лишь с 1992 по 1995 г.



Высокий спрос на электронику в период пандемии COVID-19, а также повышение средних отпускных цен на чипы вследствие нарушения наработанных ранее цепочек поставок привели к росту рассматриваемого рынка по итогам 2021 г. в размере 26% "YoY". Отмеченная позитивная динамика оказалась восьмой по величине за историю развития отрасли, взявшую свое начало в 1978 г.



В наступившем году при ожидаемом росте в пределах 11% рынок выйдет на объем продаж в размере 565,1 млрд долл. Рубеж в полмиллиарда долларов (509,8 млрд долл.) впервые был преодолен в 2021 г.

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