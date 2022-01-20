GM предложит генераторы на водородных топливных элементах

20 января 2022 г., 16:55

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General Motors продолжая развивать свои разработки систем на водородных топливных элементах, объявила планы по созданию мобильных генераторов электроэнергии, станций зарядки электромобилей и электрогенераторов для армейского использования на базе данной технологии.



Генераторы, создаваемые в рамках проекта HYDROTEC, будут предназначены для обеспечения больших коммерческих зданий в случае отключения электроэнергии, но компания отмечает, что возможно, в будущем предложит и модели для домашнего использования. Мощность систем будет варьироваться от 60 до 600 КВт.



Автопроизводитель заявил, что будет поставлять энергосистемы на топливных элементах компании Renewable Innovations из Линдона (шт Юта), которая намерена строить на их основе станции быстрой зарядки.



Станция EMPOWER сможет заряжать одновременно до четырех автомобилей. Выработанного в одном цикле водорода должно хватать на зарядку около 100 машин. Таких станций Renewable планирует оборудовать более 500 до 2025 г.



Пока не сообщается о ценах на системы, но отмечается, что их производство должно начаться уже в следующем году.



GM не одинока на рынке водородных генераторов. Несколько компаний, в том числе AFC Energy из Великобритании, продают или тестируют подобные решения.

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