О бедном OVH замолвите слово

17 марта 2021 г., 13:00

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На прошлой неделе горел один из ЦОДов OVH. В ИТ-сообществе «горело» ещё ярче, чем у OVH. Мнения были разные: некоторые вспоминали слова из песни БГ о так и не пришедшем подкреплении, другие - хоронили облака/OVH/"всех и сразу".

Самые трезвые головы вспоминали слова Эрика Шмидта (вроде бы) что облака — это просто чей-то чужой компьютер. И особо не важно находится он в чужом же ЦОД или собственном: горит и тонет всё. А еще - отключается питание, интернет и пр.

Можно сказать, что имело место сразу два события в прошлую среду: одно для OVH и другое для Европы. С первым понятно, а вторая вступила в клуб. Облака «падали» в Австралии (несколько раз уже) и в Штатах. Крупных сверх ЦОД в других регионах особо нет, вот мы и не знаем о таких случаях. Плюс всё что далеко - не так интересно.

Все привыкли к отключениям AWS и Azure, у Google периодически тоже что-то ломается, про утекшие BGP-маршруты в приличном обществе, вообще, вспоминать - моветон. Повседневность же!

Архитекторы и специалисты по ИТ также извергали возмущение насчет дизайна и всего проекта ЦОД у OVH. Там, мол модульные конструкции и пожароопасные решения. В общем, всё плохо. Некоторые провайдеры тут же заявили, что у нас ЦОДы в огне не горят, и в воде не тонут. Раз таких аварий не было, то обратное не доказано.

А еще зачем-то целых 4 зоны доступности или суб-ЦОДа были размещены физически на одной площадке! Моветон в высшей степени. Правда есть два момента: Azure начинал с регионов, которые были физически в одном ЦОД и, опционально, с общим питанием и сетью, а AWS делает так сейчас со своими Local Region.

Вспоминается ситуация у давнего заказчика, который выбирал облако для запуска managed DB и у одного провайдера был multi AZ дизайн, а у второго - выше SLA, но нету multi AZ. Сопровождался выбор длительными обсуждениями что же лучше и важнее…

Падает всё и все, и никакие облака это не изменят. AWS во всех своих руководствах и рекомендациях говорит о том что сервис должен быть спроектирован с учётом того, что нижележащая облачная инфраструктура может упасть. Двадцать лет назад люди делились на тех, кто делает бекапы и тех, кто нет (с тех пор, правда, ничего особо не изменилось). Надеюсь, что этот случай научит хранить копии в другом месте. Например, тот же Veeam чуть ли не с самого начала говорит о правиле 3-2-1 (три копии, два медиа, одна копия на другой площадке). Современные технологии делают этот процесс ещё проще чем 5 или 10 лет назад.

P.S. немного повангую что кто-то из поставщиков управляемых сервисов будет предоставлять услугу аудита/гарантирования сохранности данных удалённо на случай таких аварий.

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