Nutanix підняла річний виторг на 18% до 1,86 млрд дол.

5 сентября 2023 г., 12:25

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Компанія Nutanix оголосила фінансові результати за четвертий квартал та фінансовий рік, що завершився 31 липня 2023 року.

Продажі за звітний період збільшилися на 28 % до 494,2 млн дол.

Також зазначається, що компанія змогла скоротити чисті збитки в річному обчисленні з 133,8 млн до 11,3 млн дол.

«Наш четвертий квартал завершив фінансовий рік, який продемонстрував значне зростання доходу і різке поліпшення прибутковості та вільного грошового потоку, - підкреслив Раджив Рамасвамі (Rajiv Ramaswami), президент і головний виконавчий директор Nutanix. - Наші стабільні показники протягом року на тлі невизначеного макроекономічного фону свідчать про переваги нашої моделі підписки, а також про цінність хмарної платформи Nutanix для наших клієнтів, які прагнуть модернізувати свої ІТ-середовища та впроваджувати гібридні мультихмарні операційні моделі».

За підсумками всього фінансового року компанія отримала зафіксувала виторг в розмірі 1,86 млрд дол., що на 18% більше ніж у 2022 р. (1,58 млрд дол.). Чисті річні збитки знизилися з 458,9 млн до 207,2 млн дол.

Компанія прогнозує у новому фінансовому році отримати від 2,085 млрд до 2,115 млрд дол., а у наступному кварталі - від 495 млн до 505 млн дол.

«Наші результати за 2023 фінансовий рік продемонстрували хороший баланс зростання і прибутковості та ще більше зміцнили наш баланс, - зазначила Рукміні Сівараман (Rukmini Sivaraman), фінансовий директор Nutanix. - У зв’язку з публікацією нашого звіту про прибутки ми раді повідомити, що наша рада директорів санкціонувала викуп наших акцій на суму до 350 мільйонів доларів, що ми розглядаємо як відображення впевненості в довгострокових ринкових можливостях та фінансових перспективах компанії».

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