Концептуальний смартфон Tecno Phantom Ultimate розгортає екран із 6,55 до 7,11 дюйма

5 сентября 2023 г., 13:35

На виставці IFA 2023 компанія Tecno Mobile продемонструвала свою розробку – концептуальний смартфон Phantom Ultimate. Його екран може розсуватися завширшки за допомогою механізованого приводу з 6,55 дюйма до 7,11 дюйма, на що потрібно приблизно 1,2-1,3 секунди. Активація виконується натисканням на кнопку, розташовану у верхньому правому кутку пристрою.



Цікавою особливістю цього рішення є розміщення частини екрана на задній панелі смартфона, що виконує функцію Always-On Display.



Виробник не повідомляє подробиць про технічну специфікацію пристрою, відомо лише, що в ньому використовується панель On-cell LTPO AMOLED з діагоналлю 7,11 дюйма та роздільною здатністю 2296×1596, що відповідає щільності зображення 388 PPI. Для неї також заявлено колірне охоплення 100% DCI-P3.



Повідомляється, що зручність користування цим смартфоном забезпечується завдяки його товщині 9,93 мм і текстуроване покриття задньої панелі. А екран, що розсувається, захищений міцним склом.

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