Новый прогноз мировых ИТ-расходов говорит о спаде на 7%

14 июля 2020 г., 14:15

Не более 3,5 трлн долл. будет глобально потрачено на ИТ по итогам нынешнего года. Если прогноз Gartner окажется верным, то спад в годовом сопоставлении достигнет 7,3%. Хотя аналитики ожидают оперативное восстановление мировой экономики после сокрушительного удара COVID-19, расходы на ИТ будут восстанавливаться гораздо быстрее.

Практически все ключевые сегменты мирового ИТ-рынка в 2020 г. уйдут в минус. Лидером спада окажется направление, объединяющее устройства — провал здесь по итогам 2020 г. превысит 16%.

Несмотря на общую нерадужную картину, отдельные актуальные направления все же сохранят уверенную позитивную динамику. Так, сегмент решений Infrastructure-as-a-service (IaaS) в 2020 г. вырастет на 13,4%, до 50,4 млрд долл. В 2021 г. при позитивной динамике в размере 27,6%, объем этого направления увеличится до 64,3 млрд долл. Расходы на облачные конференции нынешнем году возрастут на 46,7% «YoY».

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