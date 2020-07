SoftBank избавится от активов Arm?

14 июля 2020 г., 13:35

Как сообщает The Wall Street Journal, компания SoftBank рассматривает возможность полной или частичной продажи Arm.



Кембриджская компания была приобретена SoftBank в 2016 г. за 32 млрд долл. Четыре года назад глава японского конгломерата Масаеши Сон (Masaeshi Son) назвал покупку «отличной стратегической идеей, поскольку мы инвестируем в сегмент новых возможностей, предоставляемых IoT».



Однако с тех пор финансовое состояние SoftBank резко изменилось. Ее инвестиционный фонд Vision Fund потерял миллиарды за последний год, не в последнюю очередь из-за вложений в стартап WeWork. В результате образовался долг в 41 млрд долл.



В июне японский инвестиционный гигант объявил о намерении продать примерно 198 миллионов акций T-Mobile US примерно за 21 млрд долл.



В понедельник The Wall Street Journal сообщил, что продажа или, возможно, первичное публичное размещение акций Arm может стать вариантом в этой ситуации.



По информации издания, Goldman Sachs Group выступает в качестве консультанта по потенциальной продаже, которая все еще находится на ранней стадии.



Наблюдатели отмечают, что востребованность Arm в последние годы только возросла и SoftBank может выручить заметно больше, чем было потрачено в 2016 г.

