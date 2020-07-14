 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 28 (1224)

05.07 - 12.07

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Разработаны диэлектрики для сверхтонких компьютерных чипов

14 июля 2020 г., 14:45
0 
 

Новые диэлектрики для сверхтонких компьютерных чипов

Сегодняшняя полупроводниковая промышленность использует главным образом кремний и оксид кремния. Это материалы с очень хорошими электронными свойствами, однако по мере миниатюризации электронных компонентов, слои этих материалов становились все более тонкими и в какой-то момент достигли естественного предела.

Когда кремний имеет толщину всего несколько нанометров и состоит только из нескольких атомных слоев, электронные свойства материала значительно ухудшаются. Поверхность материала ведет себя иначе, чем основной объём, а если объект состоит только из поверхностей и практически не имеет объема, образующие его материалы могут приобретать совершенно другие свойства.

Поэтому, для создания ультратонких электронных компонентов приходится переключаться на другие материалы. И здесь вступают в игру так называемые 2D-материалы: они сочетают отличные электронные свойства с минимальной толщиной. Но 2D-материалы необходимо размещать на соответствующей подложке с изолирующим слоем, который должен быть чрезвычайно тонким и очень хорошего качества.

Двуокись кремния, обычно используемая в индустрии как изолятор, тут не годится. Она имеет очень неупорядоченную поверхность с множеством свободных связей, которые вступают в конфликт с электронными свойствами 2D-материала.

В поисках тонких диэлектриков с хорошо упорядоченной структурой команда с факультета электротехники Венского технического университета (TU Wien) уже достигла многообещающих результатов со специальными кристаллами, содержащими атомы фтора.

Успешно прошел испытания прототип транзистора с изолятором из фторида кальция, другие материалы всё еще анализируются. Свои выводы группа изложила в журнале Nature Communications.

«Новые проводящие электричество 2D-материалы должны сочетаться с новыми типами изоляторов, — говорит профессор Тибор Грассер (Tibor Grasser) из Института микроэлектроники в TU Wien. — Только тогда нам действительно удастся создать новое поколение эффективных и мощных электронных компонентов в миниатюрном формате».


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  