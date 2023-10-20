OpenAI оцінили у 86 млрд дол.

20 октября 2023 г., 14:35

Як повідомило агентство Bloomberg News, компанія OpenAI веде переговори про продаж акцій існуючих співробітників. Оцінка по капіталізації склала начебто 86 мільярдів доларів.



Минулого місяця газета Wall Street Journal вже повідомляла, що OpenAI, яка підтримується Microsoft, має оцінку у розмірі до 90 мільярдів доларів.



До речі, проходила інформація, що Microsoft є власником 49% акцій OpenAI.



Слід додати, що раніше цього року, у січні, компанія продала акції на суму 300 мільйонів доларів і тоді оцінка склала 30 мільярдів доларів.



Bloomberg повідомляє, що OpenAI веде переговори з потенційними інвесторами про тендерну пропозицію. Додається, що розробник ChatGPT ще не завершила розподіл коштів, і умови ще можуть змінитися.



Компанія OpenAI перебуває на шляху до отримання річного доходу в 1 млрд дол., повідомляло агентство Bloomberg у серпні.

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