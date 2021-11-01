Microsoft по капитализации превзошла Apple

1 ноября 2021 г., 9:25

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Компания Microsoft обогнала Apple по рыночной капитализации в пятницу, и стала самой дорогой публично торгуемой компанией в мире.



Рыночная капитализация Microsoft на момент закрытия рынка составляла около 2,49 трлн долл., а у Apple на тот момент было 2,46 трлн долл.



В четверг Apple сообщила, что ее доход в четвертом финансовом квартале составила 83,4 млрд долл., аналитики ожидали 85 млрд долл. Генеральный директор компании Тим Кук заявил, что дефицит выручки оценивается в 6 млрд долл., из-за проблем в цепочки поставок, которые будут сохраняться и в следующем квартале.



Продажи iPhone выросли на 47% в годовом исчислении, но также не оправдали ожиданий аналитиков. Четвертый квартал компании включал продажи смартфонов всего за несколько дней.



Microsoft же превзошла ожидания по доходам в первом квартале своего финансового года, показатель вырос примерно на 22% в годовом исчислении. Это был самый заметный рост, начиная с 2018 года.



Стоит отметить, что Apple была первой компанией, которая достигла рыночной капитализации в 1 триллион долл., а затем и в 2 триллиона долларов. Она стала самой дорогой публичной компанией в мире, когда в прошлом году превзошла по оценкам государственного нефтяного гиганта Saudi Aramco.



В последний раз Microsoft опережала Apple по рыночной капитализации в 2020 году. Впервые рыночная капитализация производителя из Редмонда превысила 2 триллиона долларов в июне после того, как было представлено первое крупное обновление Windows за прошедшие пять лет.



На момент закрытия рынка акции Microsoft выросли более чем на 48% с начала года, в то время как акции Apple показал рост на 13%.

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